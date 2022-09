Pasajeros entran en pánico después de que una ventana del avión se rompe en pleno vuelo (VIDEO)

Entornointeligente.com /

Por: NY Post

El usuario de TikTok Tristan, que estaba a bordo de un vuelo reciente de LOT Polish Airlines desde Varsovia, Polonia, al aeropuerto JFK de Nueva York, publicó imágenes del incidente.

Mostró que una ventana se había roto en varios lugares, lo que provocó que los pasajeros de la fila se levantaran de sus asientos para ponerse a salvo.

«Recuerdo cuando se rompió la ventana de nuestro avión en Polish Airlines y todos se asustaron», subtituló el clip reciente que desde entonces ha acumulado 8,4 millones de visitas.

