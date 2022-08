Pasaje urbano podría llegar a un dólar para finales de año

Entornointeligente.com /

Recientemente, el director del Comité de Usuarios de Transporte Público, Luis Alberto Salazar, aseguró que la tarifa del pasaje urbano debe estar anclada al precio del dólar, motivo por el cual pronosticó que para los últimos meses del año, el boleto podría ubicarse en un dólar.

«Los costos de reposición del transporte público va cabalgando con el dólar (…) Hasta que aquí no haya una economía estable, no podemos hacer ni siquiera cálculos de tarifa, porque no hay parámetros para hacerlo (…) Nosotros creemos que para finales de año estará alrededor de un dólar», declaró.

De igual forma, el delegado precisó que, actualmente, muchas unidades están cobrando el pasaje a tres bolívares en rutas cortas y cuatro bolívares en rutas largas, sin embargo, dicha tarifa no está publicada en Gaceta Oficial.

En este sentido, Salazar que estos valores están en discusión, pero que en muchos casos se están ejecutando sin autorización oficial.

«En este momento las unidades de transporte público en las rutas cortas están cobrando tres bolívares y rutas largas están cobrándose cuatro bolívares (…) Se están aumentando anárquicamente las tarifas en todo el territorio nacional, porque el Instituto Nacional del Transporte Terrestre avala cualquier tipo de incremento del transporte con tal de que no se elimine o perjudique la movilización de los usuarios», concluyó.

