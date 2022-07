Pasaje urbano podría costar $1 a final de este año

Entornointeligente.com /

El director del Comité de Usuarios de Transporte Público, Luis Alberto Salazar, aseveró que hasta que la economía del país no esté estable, el precio del pasaje urbano debe ser calculado a la tasa del dólar.

En ese sentido, estimó que el pasaje mínimo podría valer un dólar a finales de este año. «Los costos de reposición del transporte público va cabalgando con el dólar. Hasta que aquí no haya una economía estable, no podemos hacer ni siquiera cálculos de tarifa, porque no hay parámetros para hacerlo», sumó.

Sostuvo que cree que a finales de año el pasaje mínimo «estará alrededor de un dólar». «Lo que pasa es que el gobierno nacional no quiere asumir eso como tal», indicó.

Cabe destacar que los transportistas están cobrando Bs. 3 por las rutas cortas, mientras que el costo de las rutas largas es de Bs. 4. Sin embargo, algunas unidades esperan la oficialización del precio a través de la Gaceta Oficial.

«En este momento, las unidades de transporte público en las rutas cortas están cobrando 3 bolívares y rutas largas están cobrándose 4 bolívares», agregó.

Precisó en Unión Radio que sucesivamente, se están aumentando «anárquicamente las tarifas en todo el territorio nacional, porque el Instituto Nacional del Transporte Terrestre avala cualquier tipo de incremento del transporte con tal de que no se elimine o perjudique la movilización de los usuarios».

