Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Fantástico Morte de Leandro Lo Adeus a Jô Soares Caetano Veloso faz 80 País tem ao menos 156 concursos públicos com inscrições abertas para mais de 6,6 mil vagas; veja lista Cargos são para todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 30,4 mil no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Por G1 — Rio de Janeiro

08/08/2022 06h00 Atualizado 08/08/2022

1 de 1 Candidato faz prova de concurso — Foto: Candidato faz prova de concurso — Foto:

Pelo menos 115 concursos públicos estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (8) no país. Juntos, eles reúnem mais de 6,4 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade.

Os salários chegam a R$ 30,4 mil no Tribunal de Justiça de Pernambuco, que oferta 30 vagas de nível superior para o cargo de juiz substituto.

CONFIRA AQUI A LISTA COMPLETA DE CONCURSOS

Concursos públicos: saiba como ler editais

Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso. (Clique no vídeo acima para aprender a ler editais).

Entre os concursos federais abertos, destaque para os da Marinha, que oferta 40 vagas para ingresso no Corpo Auxiliar de Praças com inscrições até o dia 14 de agosto e outras dez vagas para o quadro técnico de Praças da Armada , com inscrições até o dia 21 de agosto.

LEIA TAMBÉM Currículo para primeiro emprego: veja dicas, como montar e baixe modelos Experiência, formação, habilidades: veja fatores que mais influenciam na escolha de candidatos a emprego

Ao menos quatro dos concursos abertos começam a receber inscrições nesta segunda-feira (8). São eles:

Prefeitura de Adamantina (SP)

Inscrições até 23/08/22 31 vagas Salários de até R$ 3.459,67 Cargos de nível fundamental, médio e superior Veja o edital

Câmara Municipal de Cáceres (MT)

Inscrições até 25/08/22 3 vagas Salários de até R$ 5.936,28 Cargos de nível médio e superior Veja o edital

Prefeitura de Goianésia (GO)

Inscrições até 23/08/22 354 vagas Salários de até R$ 17.015,27 Cargos de nível médio e superior Veja o edital

Prefeitura de Brusque (SC)

Inscrições até 23/08/22 54 vagas Salários de até R$ 5.002,23 Cargos de nível fundamental, médio e superior Veja o edital

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com