País recibe nuevo lote con 80.730 dosis de Pfizer

Entornointeligente.com / Un nuevo lote con 80.730 dosis de la vacuna contra la covid-19 arribó la noche de este jueves a suelo nacional, como parte de las entregas semanales de Pfizer/BioNTech.

El vuelo D5231 aterrizó cerca de las 9 p. m. en Base 2 del aeropuerto internacional Juan Santamaría.

Con este nuevo embarque, el país acumula un total de 2.794.785 dosis recibidas desde diciembre anterior.

Casa Presidencial destacó que junio se consolidó como el segundo mes con más vacunas ecibidas, al cerrar con 646.260, superando holgadamente el mes de abril (507.690).

Ese acumulado mensual se alcanzó con el ingreso de esta noche, “que se contabilizan dentro de junio, ya que son parte de la cantidad fijada y facturada por la casa farmacéutica para el segundo trimestre del año”.

Zapote resaltó que la meta fijada para finales de este mes (2.200.000 vacunas recibidas) se sobrepasó en casi 600.000 dosis.

Del total de inyecciones adquiridas, 2.213.835 son de Pfizer/BioNTech, 408.000 de AstraZeneca y 172.950 del mecanismo multilateral Covax.

“Una vez que estas dosis arriban al país, son sometidas a la revisión de los reportes de temperatura y aprobación documental por el laboratorio de control de calidad de medicamentos, tras lo cual quedan disponibles para su utilización en la campaña de vacunación”, subrayó Presidencia.

Más dosis en camino Esta semana las autoridades de Gobierno ratificaron que, producto de los contratos establecidos, se espera la llegada en total de más 2.500.000 nuevas vacunas para el trimestre comprendido entre julio y setiembre, lo cual le permitiría al país alcanzar más de 5.300.000 dosis recibidas en total para finales de setiembre.

Al corte del 28 de junio, las autoridades reportaron que 1.629.222 personas habían recibido al menos una dosis de la vacuna. De estas, 811.163 personas ya tienen su esquema completo de vacunación.

Todo esto suma un total de 2.440.385 dosis aplicadas, según Presidencia.

Además, resaltó que del acumulado, solo en junio se han aplicado 781.700 vacunas, “lo cual lo convierte en el mes con más inyecciones suministradas”.

De acuerdo con datos oficiales, del primer grupo se han aplicado 239.388 dosis, del segundo grupo 1.416.766, del tercero 746.315, del cuarto 26.088 y del quinto 11.828.

