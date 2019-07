¡Pasó en Rusia! Hallan el cadáver de una bloguera dentro de una maleta (+fotos)

Entornointeligente.com /

Según indica el organismo en un comunicado, el cuerpo fue hallado el pasado 27 de julio por el propietario del piso que alquilaba la joven, luego de que sus familiares le solicitaran hace una inspección tras no poder contactar con ella.

Lea también: A esta mujer su implante anticonceptivo se le desplazó a un órgano vital (+detalles) El cuerpo de la joven fue hallado desnudo dentro de una maleta con múltiples heridas de arma blanca en la garganta y en el pecho.

Medios rusos identificaron a la joven como Yekaterina, quien se desempeña como modelo y bloguera, con más de 85.000 seguidores en Instagram.

Varios medios sugieren que el móvil del hecho pudo ser un ataque de celos, sin embargo, la policía interrogó al novio de Yekaterina, quien afirma que vio a la joven un día antes de su muerte y no tuvieron ningún tipo de discusión.

Por ahora, las autoridades rusas no han detenido a nadie en relación a este crimen.

Con información de RT

Dear Santorini, I am already missing you…🖤 #santorini#travel#travellife#travelblog#travelgirls#travelgirl#travellifestyle#luxury#lixurygirl#sunset#greece#summertime#beauty#santorinisunset#andronis#andronisluxurysuites#andronisboutiquehotel#stylish#elisabettafranchi #classyoutfit#travelgram#travelaroundtheworld#kati_travels

Una publicación compartida por Kati K. 💁🏻‍♀️ (@katti_loves_life) el 26 de Jun de 2019 a las 8:41 PDT

Какая же сегодня классная погода на улице! Хоть и прохладно, но уже чувствуется весна, впервые в этом году. Лично у меня на неё большие планы, среди которых и ремонт квартиры с нуля, и новые поездки, и ещё одно важное мероприятие под вопросом, о котором заранее не говорю 🤫. Также планирую продолжить осваивать косметологию 💉 и не забрасывать тренировки в зале. Нужно же в конце концов вернуть себе форму ( а для меня это по сложности примерно как ремонт 🤪). Как видите, планов не мало, так что ,весна, не подведи! 💪🏽

Una publicación compartida por Kati K. 💁🏻‍♀️ (@katti_loves_life) el 7 de Mar de 2019 a las 7:00 PST

In the most elegant drawing room of Europe 🕊 #piazzasanmarco#veniceitaly#venice🇮🇹#venicegram#travelling#travelblogger#travelaroundtheworld#streetstyle#valentino#stylish#beuty#travelgirl#italian_trips#italia#italianstyle

Una publicación compartida por Kati K. 💁🏻‍♀️ (@katti_loves_life) el 8 de May de 2019 a las 4:43 PDT

