Partilhar de forma não consentida imagens íntimas de alguém deverá passar a ser punível com uma pena até cinco anos de prisão. A proposta, que deu entrada no Parlamento na última sexta-feira, é do PS e visa actualizar as penas do crime de devassa da vida privada «a uma nova realidade social», que inclui a disseminação na Internet. Ao PÚBLICO, a socialista Cláudia Santos explica que o PS decidiu apresentar uma proposta sua focada em travar a disseminação destes conteúdos.

