Partidos políticos en Canadá abren las puertas a los inmigrantes

Entornointeligente.com /

En Canadá, los principales partidos políticos apoyan la inmigración y la oposición pública a la inmigración parece estar disminuyendo a pesar de los números de inmigrantes en ascenso.

HALIFAX, CANADÁ — En un momento en que muchos países desarrollados reaccionan en contra de la inmigración, Canadá está experimentando un amplia respaldo a la hora de abrir sus puertas a nuevos residentes desde el exterior.

A pesar de números sin precedente de inmigrantes admitidos en Canadá en los últimos dos años, los tres principales partidos políticos respaldan la política y sus desacuerdos son apenas para denunciar los obstáculos burocráticos que frenan la inmigración.

Del mismo modo, las quejas que aparecen en los medios de prensa se centran principalmente en lo duro que es emigrar.

El ministro de Inmigración, Sean Fraser, se ufanó en una conferencia de prensa el mes pasado de que Canadá «está en camino de exceder su meta migratoria de otorgar residencia permanente a más de 430.000 personas en 2022». La cifra superará ampliamente los 401.000 inmigrantes de 2021, más que en cualquier año anterior.

En comparación, Estados Unidos, con una población nueve veces mayor que la de Canadá, admitió solamente a 245.000 inmigrantes en 2021, frente a los 477.000 de 2020. En los años anteriores a la Administración Trump, la inmigración en EEUU rondaba el millón de personas anuales.

También lea Mexicanos evitan cruzar a EEUU por puntos más comunes En Alemania y Reino Unido, que han experimentado flujos de inmigración más comparables con Canadá en los últimos años, el ritmo de nuevos llegados en cada nación ha desatado un rechazo popular, lo que ha dado lugar al repunte de influyentes partidos antiinmigrantes en Alemania y contribuyó al voto por el Brexit en el Reino Unido.

Pero en Canadá, la oposición a la inmigración parece estar disminuyendo a pesar de los números de inmigrantes en ascenso. De acuerdo con una encuesta, el porcentaje de canadienses que piensan que los niveles de inmigración son demasiado altos se ha reducido desde 2018 de 49 % a 39 %.

Los tres principales partidos políticos respaldan firmemente la inmigración, atentos sin dudas al gran número de electores que son inmigrantes también. Entre un 21,5 % de los 33 millones de residentes en Canadá son inmigrantes de primera generación y otro 17,4 % de segunda generación.

Insertar share Migrantes indocumentados alojados en hoteles en Washington D.C. ¿Su nueva vida? Insertar share El código se ha copiado en su portapapeles. Ancho px Altura px Comparta en Facebook Comparta en Twitter The URL has been copied to your clipboard No media source currently available

0:00 0:02:16 0:00 Descargar 240p | 6,5MB 360p | 10,4MB 480p | 19,2MB 720p | 34,1MB 1080p | 55,0MB El Partido Liberal gobernante del primer ministro Justin Trudeau, con un sólido apoyo del socialdemócrata Nuevo Partido Democrático, ha puesto a la inmigración como elemento clave de su programa económico, con una idea de abordar la débil demanda laboral después de la pandemia.

«Los nuevos llegados enriquecen y mejoras nuestras comunidades y trabajan cada día para crear empleos, cuidar a los seres queridos y respaldar a los negocios locales», dijo Fraser hace unos meses.

Agregó que «sin ellos, Canadá no habría podido superar los desafíos en industrias y sectores críticos de la economía en los últimos dos años».

Tampoco hay desacuerdo en ese punto desde el Partido Conservador Progresista de oposición, que se opone a otras políticas de Trudeau.

«El Partido Conservador de Canadá es un partido pro inmigración y Canadá se beneficia de un sistema de inmigración eficiente y efectivo», dijo a la Voz de América Jasraj Singh Hallan, su portavoz en el Parlamento para temas de inmigración. «Necesitamos continuar atrayendo y reteniendo a nuevos llegados con habilidades a Canadá».

También lea La concesión de menos visas de trabajo le cuesta miles de millones a EEUU, según estudio Sin embargo, Hallan criticó a los liberales de Trudeau, a quienes atribuye «atrasos y mal manejo en el sistema de inmigración que han dejado en un limbo e inseguras a demasiadas personas que quieren venir a Canadá».

Harald Bauder, un experto en inmigración de la Universidad Metropolitana de Toronto, quiere que todos los nuevos llegados entiendan que Canadá es «un país de colonos» y que los únicos canadienses que no descienden de inmigrantes los miembros de las naciones aborígenes.

«La población indígena de Canadá ha sufrido desplazamientos, apropiaciones de tierra y genocidio a manos de los colonos», dijo Bauder a la VOA .

«Un inmigrante se convierte también en un colono, y con ese papel también tiene la responsabilidad de integrarse, aprender sobre los pueblos indígenas y su historia y comprometerse a la descolonización», agregó.

¡Conéctate con la Voz de América! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook , Twitter e Instagram .

LINK ORIGINAL: La voz de america

Entornointeligente.com