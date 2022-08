Partidos defendem que bastonários devem entregar declaração de rendimentos no TC

Entornointeligente.com /

No conjunto de alterações ao projecto de lei do PS sobre o acesso às profissões reguladas (e que seguiu agora para a especialidade, com o apoio dos socialistas, IL, PAN e três deputados do PSD) não consta qualquer referência ao aumento do escrutínio e transparência dos bastonários. Porém, questionados pelo PÚBLICO, os partidos tendem a concordar com o aumento da transparência de quem quem desempenha estas funções, nomeadamente através da entrega de declarações de rendimentos, património e cargos sociais ao Tribunal Constitucional à semelhança do que fazem os titulares de altos cargos públicos.

