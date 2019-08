Partidos de hoy jueves, resultados del miércoles y clasificaciones

Entornointeligente.com /

GRANDES LIGAS: NACIONAL

Miércoles, 31 de julio Washington Nacionales 4 Atlanta Bravos 5 Cincinnati Rojos 4 Pittsburgh Piratas 1 Colorado Rockies 1 Los Angeles Dodgers 5 Filadelfia Filis 1 San Francisco Gigantes 5 San Luis Cardenales 0 Chicago Cachorros 2 Serie Interligas Miami Marlins 4 Minnesota Mellizos 7 Jueves, 1 de agosto Filadelfia Filis — San Francisco Gigantes 12:05 San Luis Cardenales — Chicago Cachorros 6:15 Atlanta Bravos — Cincinnati Rojos 6:20 Los Angeles Dodgers — San Diego Padres 9:10 Serie Interligas Miami Marlins — Minnesota Mellizos 11:10 Viernes, 2 de agosto Chicago Cachorros — Milwaukee Cerveceros 1:20 Pittsburgh Piratas — New York Mets 6:05 Atlanta Bravos — Cincinnati Rojos 6:20 Colorado Rockies — San Francisco Gigantes 7:40 Arizona Diamondbacks — Washington Nacionales 8:40 Los Angeles Dodgers — San Diego Padres 9:10 Serie Interligas Filadelfia Filis — Chicago Medias Blancas 6:05 El inicio del juego es Hora del Este y los equipos de la izquierda juegan como locales. División Este ————- Equipo JG JP Pct. Dif. —— — — —- —- Atlanta Bravos 64 45 .587 —- Washington Nacionales 57 51 .528 6,5 Filadelfia Filis 56 51 .523 7,0 Nueva York Mets 52 55 .486 11,0 Miami Marlins 41 65 .387 21,5 División Central —————- Equipo JG JP Pct. Dif. —— — — —- —- Chicago Cachorros 57 50 .533 —- San Luis Cardenales 57 50 .533 —- Milwaukee Cerveceros 57 52 .523 1,0 Cincinnati Rojos 50 56 .472 6,5 Pittsburgh Piratas 47 61 .435 10,5 División Oeste ————– Equipo JG JP Pct. Dif. —— — — —- —- Los Ángeles Dodgers 71 39 .645 —- San Francisco Gigantes 55 53 .509 15,0 Arizona Diamondbacks 54 55 .495 16,5 San Diego Padres 50 57 .467 19,5 Colorado Rockies 50 59 .459 20,5 GRANDES LIGAS: AMERICANA Miércoles, 31 de julio Kansas City Reales 1 Toronto Azulejos 4 Los Angeles Angelinos 1 Detroit Tigres 9 Cleveland Indios 10 Houston Astros 4 Boston Medias Rojas 5 Tampa Bay Rays 8 Texas Vigilantes 9 Seattle Marineros 7 Serie Interligas New York Yanquis 7 Arizona Diamondbacks 5 Chicago Medias Blancas 3 New York Mets 4 Oakland Atléticos 2 Milwaukee Cerveceros 4 Jueves, 1 de agosto Baltimore Orioles — Toronto Azulejos 6:05 Cleveland Indios — Houston Astros 6:10 Boston Medias Rojas — Tampa Bay Rays 6:10 Serie Interligas Chicago Medias Blancas — New York Mets 1:10 Oakland Atléticos — Milwaukee Cerveceros 2:37 Viernes, 2 de agosto New York Yanquis — Boston Medias Rojas 6:05 Baltimore Orioles — Toronto Azulejos 6:05 Cleveland Indios — Los Angeles Angelinos 6:10 Texas Vigilantes — Detroit Tigres 7:05 Houston Astros — Seattle Marineros 7:10 Minnesota Mellizos — Kansas City Reales 7:10 El inicio del juego es Hora del Este y los equipos de la izquierda juegan como locales. División Este ————- Equipo JG JP Pct. Dif. —— — — —- —- Nueva York Yanquis 68 39 .636 —- Tampa Bay Rays 62 48 .564 7,5 Boston Medias Rojas 59 50 .541 10,0 Toronto Azulejos 43 67 .391 26,5 Baltimore Orioles 36 71 .336 32,0 División Central —————- Equipo JG JP Pct. Dif. —— — — —- —- Minnesota Mellizos 66 41 .617 —- Cleveland Indios 63 44 .589 3,0 Chicago Medias Blancas 46 59 .438 19,0 Kansas City Reales 40 70 .364 27,5 Detroit Tigres 32 72 .308 32,5 División Oeste ————– Equipo JG JP Pct. Dif. —— — — —- —- Houston Astros 69 40 .633 —- Oakland Atléticos 61 48 .560 8,0 Los Ángeles Angelinos 56 54 .509 13,5 Texas Vigilantes 54 54 .500 14,5 Seattle Marineros 47 64 .423 23,0

