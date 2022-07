Partido Vente Venezuela dice estar dispuesto a medirse con votos

Entornointeligente.com /

Caracas, 11 jul (EFE).- El partido opositor Vente Venezuela, que lidera María Corina Machado, anunció este lunes que está dispuesto a medirse en una contienda electoral, pero que para derrotar al chavismo «primero hay que derrotar a la falsa y cómplice oposición».

«Estamos dispuestos a medirnos porque Venezuela necesita una conducción política y un liderazgo que no se entregue y que no se rinda, y que cumpla su palabra y su compromiso», dijo la dirigente opositora a través de un video en su cuenta de Twitter que acompañó de varios mensajes.

Machado insistió en que muchos opositores «se han entregado» y los acusó de traidores, por lo que aseguró que enfrentarán al Gobierno de Nicolás Maduro, y «a sus cómplices», en todos los terrenos necesarios.

Este anuncio es resultado de la séptima junta federal del partido que agrupó a líderes de todo el país y en la que acordaron ratificar que creen en la reconquista del voto.

«Queremos ratificar que no vamos a permitir lo que buscan: blanquearle la cara al régimen. Que no vamos a ser complacientes con ninguno de sus cómplices, que no vamos a caer en trampas, pero que tampoco vamos a quedarnos de brazos cruzados», dijo la antichavista.

Finalmente, llamó a los ciudadanos «a la lucha sin tregua» para derrotar «a la tiranía».

Entretanto, el bloque antichavista reunido en la Plataforma Unitaria anunció, el pasado 16 de mayo, que escogerá a un candidato presidencial opositor a través de unos comicios primarios que prevé celebrar en 2023.

«La candidata o candidato presidencial de las fuerzas democráticas será elegido por un amplio y plural proceso de primarias que se realizará en el año 2023», dijo la alianza en un comunicado.

No obstante, Machado no aclaró si su partido participará en las primarias opositoras.

.

Tags: Elecciones primarias Maria Corina Machado Vente Venezuela Siguiente «Iván Márquez» sobrevivió a un ataque en Venezuela, según disidencias de las FARC Publicidad Opinión

LINK ORIGINAL: Diario de Los Andes

Entornointeligente.com