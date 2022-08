Partido Panameñista abre proceso de expulsión en contra de ‘Beby’ Valderrama y Melitón Arrocha

Entornointeligente.com /

Arrocha calificó el proceso en su contra como «una expulsión que tiene un origen politiquero»

El Partido Panameñista anunció que abrió un proceso de expulsión contra el exdiputado Adolfo ‘Beby’ Valderrama, y Melitón Arrocha por aspirar a cargos por libre postulación. Porfirio Batista Pineda, fiscal de este colectivo político, dijo a TVN que como partido no pueden participar de la distorsión de la democracia al aceptar que uno de sus miembros pueda correr por la libre postulación. En tanto, el precandidato presidencial por libre postulación, Melitón Arrocha, calificó el proceso en su contra como «una expulsión que tiene un origen politiquero». «La iniciativa de expulsión no es únicamente del fiscal de partido, sino que hay manos adicionales que se escudan y se esconden dentro de las actuaciones del fiscal para así llevar a cabo su macabro interés», aseguró Arrocha. «El licenciado José Isabel Blandón, que se ha autoproclamado candidato en las primarias presidencial panameñistas, tiene la dualidad de que al mismo tiempo que es precandidato presidencial es el presidente del partido, y en consecuencia una de las personas que administra el subsidio electoral que no es otra cosa que los recursos del estado», acotó. Según Arrocha hasta la fecha y después de múltiples ocasiones de solicitar querer entender para que se están utilizando los recursos del Estado, todavía se encuentran esperando dicha información.

Puedes leer: Katleen Levy renuncia al Panameñismo y va la Presidencia por la libre postulación «Nos llama la atención que el fiscal está preocupado que se cumplan los estatutos del partido y no se ha entusiasmado en tratar de entender en que se están utilizando los recursos del pueblo panameño», remarcó el político. A juicio de Arrocha «esto no es otra cosa que una expulsión a la medida, que tiene un origen politiquero y que intenta sacar de circulación a gente que pueda competir con el licenciado Blandón en las elecciones».

El fiscal dijo que el lunes se presentará el primer proceso que corresponde a «Beby» Valderrama, para que se fije una fecha de audiencia, poner orden interno y enviar un mensaje al país.

Puedes leer: Corte Suprema de Justicia admite demanda contra la Unachi

LINK ORIGINAL: ElSiglo

Entornointeligente.com