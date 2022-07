Partido Novo apresenta pré-candidatos às eleições em São Paulo em evento na Alesp

Entornointeligente.com /

09/07/2022 18h47 Atualizado 09/07/2022

1 de 3 Partido Novo apresentou seus pré-candidatos em evento em São Paulo. — Foto: Divulgação Partido Novo apresentou seus pré-candidatos em evento em São Paulo. — Foto: Divulgação

O Partido Novo apresentou, na tarde deste sábado (9), os seus pré-candidatos de São Paulo para as eleições de outubro, em evento na Assembleia Legislativa.

No evento, foram apresentados os 154 aprovados pelo partido para disputar vagas de deputados federais e estaduais, além da pré-candidatura de Vinicius Poit ao governo do estado, Ricardo Mellão ao Senado e Felipe D’Avila à Presidência da República.

2 de 3 Vinicius Poit, que é o pré-candidato ao governo pelo partido, participou do evento. — Foto: Divulgação Vinicius Poit, que é o pré-candidato ao governo pelo partido, participou do evento. — Foto: Divulgação

Em São Paulo, 500 pessoas se inscreveram no processo seletivo para a escolha dos 154 candidatos: sendo 106 homens e 48 mulheres. Esta é a maior chapa do partido, em São Paulo, desde sua fundação, em 2011.

As candidaturas serão oficializadas em novo evento marcado para o próximo dia 20.

3 de 3 Evento do Partido Novo para apresentação dos 154 pré-candidatos de São Paulo foi realizado na Alesp. — Foto: Divulgação Evento do Partido Novo para apresentação dos 154 pré-candidatos de São Paulo foi realizado na Alesp. — Foto: Divulgação

