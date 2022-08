Partido de fútbol en Ucrania dura 4,5 horas por las alarmas antiaéreas

Entornointeligente.com /

El encuentro disputado en la ciudad de Lviv (al oeste del país, menos afectado por la invasión rusa) comenzó a las 15h00 locales (12h00 GMT) y finalizó a las 19h27, después de haber sido interrumpido en tres ocasiones por las sirenas. Metalist ganó por 2-1 después de que los jugadores de ambos equipos pasasen un total de 145 minutos en un refugio, pese a que finalmente no se detectaron ataques en la zona. Pese a la guerra, la liga ucraniana comenzó su nueva temporada el martes, en un intento de aumentar la moral de la población, con cuatro partidos que no tuvieron que interrumpirse. Los partidos se disputan a puerta cerrada por razones de seguridad. Varios equipos disputan los encuentros como locales en ciudades del centro y el oeste del país, menos afectada por la guerra. Tras el inicio de la invasión rusa a finales de febrero, la liga ucraniana decidió dar por terminada la temporada pasada en abril. Este miércoles se celebra el Día de la Independencia en Ucrania y Estados Unidos había advertido de la posibilidad de un gran ataque ruso coincidiendo con la efeméride. A falta de 2 minutos para terminar el primer tiempo, se tuvo que interrumpir el partido entre Rukh Lviv ???? vs Metalist Kharkiv ???? por alarmas de ataqué aereo Ruso ???? pic.twitter.com/AERkEwmtvI

— Multi Hincha Mundial ???? ? (@multihincha) August 24, 2022 Rukh Lviv – Metalist Kharkiv ?? 24/8/22, Ukrainian Premier League. @Buckarobanza ?? Game take place at Arena Lviv. Due to bomb alarm being off game was suspended several times and teams, referees, journalists had to leave pitch and get into safe place. pic.twitter.com/s4I7maQO5o

— KisyAWAY (@kisyrpk) August 24, 2022 (FIN) AFP/JSO Publicado: 24/8/2022

