Partidarios y actores por el Rechazo tras acuerdo oficialista: «Están reconociendo que noticias falsas no eran»

Entornointeligente.com /

Una serie de cuestionamientos generó entre los partidos, parlamentarios y movimientos que están por el Rechazo, el acuerdo anunciado este jueves por el oficialismo para reformar algunos aspectos de la nueva Constitución, en caso de que gane el Apruebo en el Plebiscito de salida.

El acuerdo se alcanzó ayer en horas de la noche y ya esta mañana varios de sus puntos eran conocidos, por lo cual varios personeros adelantaron sus opiniones por redes sociales, previo al anuncio.

Al respecto, el timonel de la UDI, Javier Macaya, dijo a Emol que esto demuestra que «no existe gente en Chile que defienda el borrador constitucional, el acuerdo al que llega el oficialismo es que ni ellos defienden el resultado de la Convención. Están llamando a votar por algo que saben que es malo, le dicen a la ciudadanía que no se preocupe, porque después lo pueden cambiar, pero tampoco saben por qué lo van a cambiar (…) Es evidente que lo que están haciendo ellos es una promesa de campaña, primero sin credibilidad (por lo ocurrido en la Convención) y segundo reconociendo las falencias del texto por el cual están votando».

Asimismo, el senador Macaya consideró que «evidentemente ellos están reconociendo acá que noticias falsas no eran, porque están ofreciendo cambiar algunas de esas cosas. Pero no entiendo por qué no lo hicieron durante un año que funcionó la Convención, y qué van a hacer con temas como la plurinacionalidad, que siguen siendo complejos para los chilenos».

En la misma línea, el líder de RN, Francisco Chahuán, preguntó: «Por qué debiéramos creerle a los que prometieron modificaciones al texto de la Convención, rechazaron iniciativas ciudadanas en tiempo récord, luego tampoco hicieron las correcciones en la comisión de armonización y ahor con posterioridad quieren hacer los cambios a un proyecto que tiene candado de titanio. Es muy difícil creerles, pareciera que nadie defienden el actual texto sometido a Plebiscito, ni siquiera los que sostienen el Apruebo».

El senador Chahuán llamó a la «reflexión» ante la «operación salvataje» del Apruebo, asegurando que los cambios propuestos por el oficialismo «son completamente cosméticos, están tratando de maquillas a un muerto». A la vez que recordó los cambios propuestos hace un mes por Chile Vamos, en caso de ganar el Rechazo.

El senador de Evópoli Luciano Cruz-Coke indicó que «acá hay dos preguntas, ¿quién eligió a los presidentes de partidos de Gobierno para hacer la Constitución? y segundo, ¿de dónde van a sacar los votos si son minoría en el Congreso para hacer esos cambios que ofrecen?». «Por fin reconocen que el texto propuesto por la Convención es malo y que tiene problemas estructurales graves . Sabemos también que responde a una maniobra política desesperada instada por el Gobierno para poder salvar el Apruebo», complementó la presidenta de Evópoli, Luz Poblete.

El presidente de Republicanos, Rojo Edwards, precisó que «no se saca nada arreglando el parabrisas a un auto que no funciona. Este acuerdo de cambios antes de echarlo a andar, es una demostración de que efectivamente saben que es un mal texto, y de que creen que perderán en septiembre. No creo que la ciudadanía apoye un texto que viene con fallas de fábrica».

«Es tan poco creíble el acuerdo que el presidente del PC, Guillermo Teillier, al momento de hacer la conferencia de prensa dice que ‘no va a poder asegurar que estas cosas se van a poder hacer’, porque no quiere tercer la voluntad de los convencionales . Es lo más evidente que este es un engaño para tratar de ganar la elección o tratar de darle vuelta ante el escenario desfavorable que están viviendo. Además es el reconocimiento de que el texto está mal hecho», apuntó el jefe de la bancada RN, Andrés Longton.

Centroizquierda y movimientos

Por su parte, el senador de la DC, Matías Walker, opinó en Emol TV que el acuerdo oficialista «es un mal maquillaje de una mala propuesta constitucional. Porque lo dijo la presidenta del PS el día de ayer, ellos no iban a hacer cambios sustantivos a la propuesta de la Convención, no iban a cambiar el corazón de la propuesta». «Tú no puedes, un diseño que tiene un problema estructural, tratar de maquillarlo, de modificarlo. Hoy día el gran problema de la propuesta de la Convención es el sistema político que no tiene contrapesos de poder, dos sistemas de justicia, dividir a Chile en varias naciones, eso es a lo que la gente le ha causado un Rechazo», recalcó Walker.

«Este acuerdo de última hora lo que hace es ratificar algo que hemos dicho de mucho tiempo este no es el texto que se merece el país, un acuerdo que se hace por conveniencia no por convicción y que no aborda todas las materias que tiene el texto y que no dan certeza (…) Y además no hay posibilidad de que esto pueda llevarse acabo», aseveró la senadora Ximena Rincón (DC).

Desde Amarillos por Chile, Cristian Warnken, comentó a Emol que «este acuerdo del oficialismo es el reconocimiento del Apruebo de que esta propuesta constitucional que nos habían dicho que era maravillosa e iba a mejorar la vida de los chilenos, es una mala propuesta. No sólo es una mala propuesta, es una muy mala propuesta, sino para qué hacerle todos los cambios que se están proponiendo».

Para Warnken, esto «es una maniobra política desesperada, de último minuto para tratar de remontar en las encuestas, aquí no hay convicción ninguna, solo cálculo político», añadiendo que luego del Rechazo, «vamos a hacer un proceso constituyente serio donde encontremos realmente un texto que nos una y no que nos divida como país».

Claudio Salinas, vocero de la Casa Ciudadana del Rechazo, enfatizó que «el país no puede funcionar al ritmo de los acuerdos que quiera o no quiera el PC, sean estos grandes, pequeños o poco creíbles como los que están sacando el día de hoy».

«Acá hay una propuesta de texto clara que presentó la Convención que es mala para Chile y eso debemos votar este próximo 4 de septiembre y no las triquiñuelas de último minuto que están sacando solamente para salvar sis intereses políticos, pero que no resuelve el tema de fondo, que es la agenda social que importa a todos los chilenos», sostuvo Salinas.

Desde el movimiento «#Hagámosla en serio», Mario Desbordes explicó que el acuerdo del oficialismo «significa reconocer que había muchas cosas que son complejas por no decir graves y en algunos casos se van a corregir (…) pero hay otras tantas otras cosas que están muy malas en la propuesta y que no van a ser modificadas. Yo mantengo mi posición de rechazar, creo que este es un auto nuevo que nos quieren vender y que tiene fallas en diez partes distintas y nos ‘dicen lo arreglamos después'».

«Yo prefiero esperar a hacer una nueva Constitución (…) y para eso la rebaja de los quórum a los 4/7 va a ser fundamental», sentenció. ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com