Partida, largada, caída! Gostra, o jogo do pau-de-sebo que diverte Malta

Entornointeligente.com /

O objectivo: conseguir agarrar uma das bandeiras no final de uma espécie de mastro, um pau-de-sebo o mais engordurado possível. Chama-se Il Gostra, é uma tradição e uma atracção de Malta e, para além de prova de coragem e equilibrismo, é uma garantia, para os espectadores, de umas boas gargalhadas. Afinal, quem não gosta de ver alguém escorregar pelos ares (em segurança, claro)?

Parvoíce para uns, levado a sério por muitos, Il Gostra remonta à Idade Média e mantém-se uma tradição maltesa, que, conta o Turismo de Malta, poderá tratar-se de uma versão do jogo francês dos mastros de Cockaigne.

Em Malta é erguido uma espécie de mastro sobre o mar, ligeiramente inclinado: o poste tem entre uns 10 e 16 metros e é engordurado (tradicionalmente com banha de porco) até mais não.

Os candidatos a campeões só têm que conseguir correr pelo poste e apanhar as bandeiras que estão no final. E, aqui, entra a história e religião destas ilhas – uma bandeira é azul e branca e é dedicada a Nossa Senhora; uma amarela e branca representa o Vaticano; uma tricolor é dedicada a São Juliano (as cores são as da bandeira belga, já que terá nascido na cidade de Ath, Bélgica).

A prova que podemos admirar nas fotografias é precisamente na cidade maltesa baptizada em sua homenagem, St. Julian, a norte da capital, La Valletta, e realiza-se anualmente nos finais de Agosto. Na ilha, a prova também se realiza em Msida, aqui em honra de São José.

A competição não é aberta aos visitantes, apenas aos residentes, muitos deles experientes na arte. Mais vale prevenir, que de vez em quando há quem sofra algumas dores e fique com mais nódoas negras que troféus…

E há dicas para se ser bem-sucedido na arte do Gostra? Em 2018, um dos organizadores veteranos da prova, Neville Zahra, dizia à Reuters: «O truque é concentrares-te e não teres medo». «Podes magoar-te, como em qualquer desporto, mas não podes deixar que isso te afecte».

Gostra 2022, St. Julian, Malta Reuters/DARRIN ZAMMIT LUPI Gostra 2022, St. Julian, Malta Reuters/DARRIN ZAMMIT LUPI Gostra 2022, St. Julian, Malta Reuters/DARRIN ZAMMIT LUPI Gostra 2022, St. Julian, Malta Reuters/DARRIN ZAMMIT LUPI Gostra 2022, St. Julian, Malta Reuters/DARRIN ZAMMIT LUPI Gostra 2022, St. Julian, Malta Reuters/DARRIN ZAMMIT LUPI Gostra 2022, St. Julian, Malta Reuters/DARRIN ZAMMIT LUPI Gostra 2022, St. Julian, Malta Reuters/DARRIN ZAMMIT LUPI Gostra 2022, St. Julian, Malta Reuters/DARRIN ZAMMIT LUPI Gostra 2022, St. Julian, Malta Reuters/DARRIN ZAMMIT LUPI

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com