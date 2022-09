Parte del plantel de Uruguay ya llegó a Viena para jugar los amistosos: quiénes faltan y el look que destacó

Entornointeligente.com /

El primero de los 26 futbolistas en decir presente en Viena fue Brian Ocampo , que lejos de pasar desapercibido, hizo notar su llegada. El nuevo jugador de Cádiz, que regresó a la convocatoria de Diego Alonso de la selección de Uruguay para los amistosos ante Irán y Canadá , decidió dar su primer salto al exterior y ya debutó en Europa.

El extricolor llegó de bermuda beige y con un buzo rojo, imposible de no ver. «No rain, no flowers», decía la prenda en el arribo de Ocampo, que significa «si no llueve, no hay flores».

Al floridense se lo notó contento en un buen momento para su carrera y si se compara con los looks más uniformes y de colores neutros de los que llegaron tras él, fue el llamativo. Brian Ocampo buscará tener un buen desempeño en los duelos amistosos para meterse en la lista definitiva del Mundial de Qatar 2022 .

Brian Ocampo. @Uruguay Tras él, dijo presente el potencial debutante en la Celeste: Agustín Rogel . Esta es la primera convocatoria para el zaguero de 24 años que hasta hace poco se desempeñaba en las filas de Estudiantes de la Plata y que en el último mercado de pases se sumó al Hertha Berlín de la Bundesliga de Alemania.

Amistosos: hora, día y dónde ver El viernes 23 de setiembre enfrentará a Irán en el NV Arena de Austria. El partido comenzará a las 13.00 horas de Uruguay. El martes 27, también a las 13.00 horas de Uruguay, la selección chocará con Canadá en el Tehelné Pole de Eslovaquia. Ambos partidos se verán por Directv y AUF TV.

A su arribo había algunas familias que fueron a recibir a los uruguayos y Rogel se encargó de firmarle una bandera de Uruguay a uno de los pequeños presentes.

🆕 𝗗𝗲 𝗔𝗹𝗲𝗺𝗮𝗻𝗶𝗮 𝗮 𝗔𝘂𝘀𝘁𝗿𝗶𝗮

Agustín Rogel es el segundo en sumarse al plantel. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/EdJkQ9v0I6

— Selección Uruguaya (@Uruguay) September 18, 2022 Tras el defensa empezaron a atravesar las puertas giratorias del hotel algunas caras ya conocidas: Facundo Pellistri y Darwin Núñez , ambos desde Inglaterra (Manchester United y Liverpool). Le siguieron R odrigo Bentancur , que ayer convirtió en la goleada de Tottenham ante Leicester City, y Ronald Araujo , que también sumó de a tres con Barcelona frente a Elche. ¿El código de color de este grupo? Blanco, negro y gris.

El Tornado comenzará a trabajar este mismo domingo en la tarde en el SC Sparkasse Korneuburg con los presentes. Se espera que a más tardar el martes tenga el plantel completo. Lunes y miércoles el plantel entrenará en doble horario y el resto de los días de la semana lo hará en turno vespertino.

Rodrigo Bentancur y Ronald Araujo. Foto: @Uruguay Facundo Pellistri y Ronald Araujo. Foto: @Uruguay Convocados de Uruguay que aún no llegaron – Arqueros: Sergio Rochet (Nacional), Fernando Muslera (Galatasaray), Sebastián Sosa (Independiente).

– Defensas: Sebastián Coates (Sporting de Lisboa), Martín Cáceres (Los Ángeles Galaxy), Sebastián Cáceres (América), Damián Suárez (Getafe), Guillermo Varela (Flamengo), Matías Viña (Roma), Mathías Olivera (Napoli).

– Volantes: Lucas Torreira (Galatasaray), Matías Vecino (Lazio), Federico Valverde (Real Madrid), Nicolás De la Cruz (River Plate), Manuel Ugarte (Sporting de Lisboa), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), Agustín Canobbio (Athletico Paranaense).

– Delanteros: Luis Suárez (Nacional), Diego Rossi (Fenerbahce), Martín Satriano (Empoli).

Ausencias en la convocatoria Cabe recordar que en la nómina no están ni Diego Godín ni José María Giménez, ambos en sanidad, ni Edinson Cavani, que decidió quedarse en Valencia para hacer su debut y sumar minutos.

Alonso pondrá el foco en todos los deportistas, pero las novedades de Sebastián Cáceres y Martín Satriano serán algo a tener en cuenta para sacar conclusiones de cara a la lista final.

LINK ORIGINAL: El País

