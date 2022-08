Parra afirma que mantener precio de los combustibles es el desafío

Entornointeligente.com /

El ingeniero Guillermo Parra, quien es gerente de la Distribuidora de Combustibles y Asociadas del Paraguay (Dicapar), opinó en esta ocasión en su carácter de analista del sector de hidrocarburos, y señaló que los valores del gasoil y los derivados del petróleo en general están subiendo desde hace tres semanas y «eso hace que la lucha sea por mantener los precios» en Paraguay.

«¿Por qué mantener (los precios), por qué no se bajó?, porque nunca llegó a subir. En Paraguay no vimos nosotros los precios altos que hubo en junio, porque se usó el costo de stock de las empresas, de Petropar principalmente. Entonces, no se llegó a los picos del nivel internacional en el país. Los precios de Paraguay son del mes de abril, son mucho más bajos que la cotización internacional que se tuvo en el mes de junio, por eso no llegó a bajar (el precio)», indicó Parra.

El profesional insistió en que actualmente el valor internacional de los carburantes está nuevamente más alto que los precios locales, por lo cual si existe alguna presión en relación a sus valores «no es para bajar (los precios)», sino para aumentarlos.

«Se buscará eventualmente mantener los precios. Esa es la lucha. Lo único que tenemos que ver es cómo están hoy los precios locales versus los precios internacionales, no si cómo estaba hace tres meses, si entonces bajó o subió, porque acá el hecho que Petropar utilice sus costos de stock hace que no haya una correlación directa muchas veces entre el precio internacional y el precio local», explicó Parra.

Tendencia. El analista también se refirió a la situación que envuelve a los combustibles en Argentina y Brasil, y señaló que en el primero se subsidia totalmente a los combustibles «por una cuestión política», mientras que en el gigante sudamericano bajaron los precios en las refinerías. «Nosotros no tenemos refinerías. Ojalá nos bajen también nuestros proveedores, pero no es así», lamentó.

Detalló que los precios de los derivados del petróleo oscilan constantemente porque esto forma parte de la volatilidad que tienen hoy, «por los efectos anteriores, los desajustes de oferta y demanda durante la pandemia, el hecho que las refinerías a nivel internacional están con capacidad a full. Entonces, los derivados están desacoplados del petróleo, el tema de Rusia-Ucrania que no termina de resolverse, y la situación de si las economías están o no en recesión, anuncios e informaciones, hay volatilidad para arriba», sostuvo el ingeniero.

500 guaraníes fue el último descuento que se realizó en las estaciones de servicio al diésel tipo III y a la nafta 93 octanos.

