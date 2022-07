Parlamento ucraniano aprova demissão de chefe de segurança e de procuradora-geral

Entornointeligente.com /

O Parlamento ucraniano aprovou esta terça-feira as demissões do chefe dos serviços de segurança (SBU) e da procuradora-geral propostas pelo Presidente Volodymyr Zelensky, anunciaram vários deputados.

«O Parlamento votou para demitir Iryna Venediktova do cargo de procuradora-geral», escreveu o deputado David Arakhamia na rede social Telegram, enquanto outros parlamentares anunciaram a demissão do chefe da SBU, Ivan Bakanov.

A demissão de Bakanov, amigo de infância do Presidente, foi aprovada com o voto de 265 deputados (sendo necessários pelo menos 226) e a de Venediktova com 264, divulgaram os deputados Oleksiy Goncharenko e Yaroslav Zheleznyak em mensagens na rede social Telegram.

Subscrever A substituição dos dois funcionários foi anunciada na noite de domingo pelo chefe de Estado, que os criticou pelos esforços insuficientes na luta contra espiões russos e colaboradores de Moscovo envolvidos na invasão iniciada em final de fevereiro.

Na segunda-feira, Zelensky anunciou de novo uma «remodelação de chefias» dentro da SBU, depois de pelo menos três altos funcionários desta organização terem sido considerados suspeitos de alta traição nos últimos meses.

«Todos esperávamos resultados mais tangíveis (…) na limpeza de colaboradores e traidores» infiltrados nas estruturas, por parte daquela organização, explicou na segunda-feira o vice-chefe da administração presidencial, Andrii Smyrnov.

