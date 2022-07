Parlamento francés aprueba proyecto que pone fin a emergencia por Covid

Entornointeligente.com /

La Asamblea Nacional de Francia aprobó este martes el fin de las medidas sanitarias para prevenir la propagación de la Covid-19, entre ellas la obligatoriedad del pase de vacunación y el confinamiento, a partir del próximo 1 de agosto.

La medida autoriza al Gobierno presidido por Emmanuel Macron, hasta el 31 de marzo de 2023, a requerir el pasaporte sanitario para viajes internacionales en caso de detectarse una variante del virus que constituya una amenaza para la salud.

«Este texto es un escudo necesario ante una epidemia de Covid-19 que aún no ha dicho su última palabra; es el resultado de un método que responde a dos palabras clave: diálogo y compromiso sin compromiso», advirtió el ministro de Salud, François Braun.

�� Lutte contre l’épidémie liée à la covid-19

Suivez l’examen des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire sur le projet de loi mettant fin aux régimes d’exception.

En savoir plus ➡️ https://t.co/8aM7M1YelE #DirectAN https://t.co/kHSKpyIFUQ

— Assemblée nationale (@AssembleeNat) July 25, 2022 Braun añadió que en caso de una crisis sanitaria en el futuro, si el Gobierno necesitara permisos excepcionales, tendrá que negociarlos con el Poder Legislativo.

Asimismo, la normativa establece que el sistema nacional de información de detección (SI-Dep), que centraliza todos los resultados de las pruebas, se extiende hasta el 30 de junio de 2023, para que los ciudadanos puedan obtener los certificados que les permitan viajar a Europa.

Adoption définitive au Sénat du texte mettant fin aux régimes sanitaires d’exception. Grâce au travail et à l’esprit de responsabilité des parlementaires que je salue, et à ma méthode fondée sur le dialogue et le compromis, nous continuerons de protéger les Français face au virus

— François Braun (@FrcsBraun) July 26, 2022 Mientras que el programa Contact Covid, que brinda seguimiento y apoyo a las personas infectadas y sus casos de contacto, se prolonga hasta el 31 de enero de 2023.

Vale precisar que la determinación de si es o no obligatoria la vacunación contra la Covid-19 será realizada por la Alta Autoridad Sanitaria (HAS), que podrá actuar por cuenta propia o ser intervenida por el ministro de Sanidad, el comité de control y enlace de la Covid-19, o por las comisiones de asuntos sociales de la Asamblea Nacional o el Senado.

