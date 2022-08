Parlamentarios trabajan en la reforma de la Ley de Universidades

Entornointeligente.com /

CARACAS.- El diputado a la Asamblea Nacional y presidente de la Subcomisión de Educación, Enrique Ramos , informó sobre la posibilidad de tener la reforma de la Ley de Universidades para el próximo año.

«Estamos llevando adelante la posibilidad de la ley de universidades, no está en el cronograma para este año, pero, nosotros estamos recibiendo a todos los ciudadanos que tengan alguna propuesta, esperamos que la junta directiva lo considere, y podamos seguir trabajando en eso» , expresó en una entrevista concedida para el programa Al Instante de Unión Radio.

Añadió que se está trabajando en la Ley Multimodales y la Ley del Ejercicio de la profesión docente, y además de otras que ya fueron aprobadas, «hemos aprobado varias leyes, en primera discusión se aprobó la ley de participación estudiantil en el subsistema de educación básica y la ley de convivencia pacífica y erradicación del acoso escolar».

Trabajar en todo esto no es algo fácil, «sabemos lo que esto representa, hay que ampliar la consulta, hacer las cosas de la mejor manera, tenemos toda la disposición de escuchar a todos los sectores. No queremos que pase como en el 2010 que se llevó un proyecto de ley y algunos sectores no estaban conformes, queremos ser lo más amplios posible» , precisó.

Elección de jefes de comunidad del PSUV

Este 27 de agosto se llevará a cabo la elección de jefes de comunidad en el estado Carabobo, «estamos a toda máquina, el PSUV, y la dirección de organización, ante la convocatoria de lo que va a ser un proceso maravilloso», acotó.

Esta sería la tercera semana de convocatoria, de despliegue y quedaría una pendiente el 3 de septiembre para elegir los jefes de UBCH, «son estructuras organizadas, estamos escribiendo una historia democrática del partido, y del estado» .

Asimismo, comentó su alegría por estas elecciones, «estamos muy contentos y alegres con el desarrollo en primera instancia de los propulsores que fue la primera convocatoria que se dio a nivel nacional, y en nuestro estado».

Oriana Martínez / Unión Radio

LINK ORIGINAL: Union Radio

Entornointeligente.com