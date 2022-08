Parlamentarios se pronuncian tras negativa del Congreso al viaje del Presidente a Colombia

Entornointeligente.com /

El parlamentario de Perú Libre, Guido Bellido, lamentó que no se haya dado permiso al Mandatario, pero manifestó que existe un objetivo político muy claro. «Es un acto de venganza de no autorizar (el viaje); pero así es la política, se entiende, el Presidente sabía al asumir el cargo que esto no iba a ser tan fácil», manifestó a los periodistas desde el Parlamento. Por su parte, la parlamentaria del Bloque Magisterial, Katy Ugarte, sostuvo que aunque no les guste a los golpistas el presidente Pedro Castillo personifica a la Nación. «Dejemos que el Presidente asista a esta actividad internacional en Colombia como Mandatario de la República del Perú, caso contrario como Estado haríamos un papelón ante la comunidad internacional que afectaría la imagen del país», indicó. En el debate, durante el pleno del Congreso, la legisladora Adriana Tudela Gutiérrez (Avanza País) expuso las consideraciones por las cuales no debería permitirse que el presidente Pedro Castillo salga del país. En ese contexto dijo que el Mandatario acude a un acto protocolar, por lo que no es necesario que viaje, ya que puede ir el propio canciller César Landa. Igualmente, Alejandro Soto Reyes (APP) indicó que es necesario tener en cuenta que el Presidente está inmerso en cinco investigaciones fiscales. Manifestó que este viaje es protocolar y no se va a alterar las relaciones que tenemos con el hermano país de Colombia. Por su parte, el congresista Elías Varas Meléndez (PB) dijo que no hay motivos para «hacernos quedar mal en el exterior», y pidió a sus colegas que reflexionen, que «el odio no les nuble la razón». (FIN) JCR GRM También en Andina: ?? El presidente de la República, Pedro Castillo, anunció que mañana viernes juramentará el nuevo Gabinete Ministerial, en Palacio de Gobierno. https://t.co/bjacnMrdes pic.twitter.com/T68xh3UGQk

Publicado: 4/8/2022

