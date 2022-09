Parlamentarios RN criticaron a Presidente Boric por discurso en la ONU sobre resultado del plebiscito: «Debe haber una autocrítica y eso es lo que ha faltado»

Entornointeligente.com /

En el marco de su participación en la 77° Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), el Presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió a los resultados del plebiscito constitucional del pasado 4 de septiembre, donde el Rechazo se impuso categóricamente al Apruebo.

En ese sentido, el Mandatario sostuvo que «con toda humildad quiero hoy día decirles a estas Naciones Unidas que nunca un gobierno puede sentirse derrotado cuando el pueblo se pronuncia. En democracia, la palabra popular en soberana y es la guía para todo momento».

«Estoy convencido de que, en el corto plazo, Chile tendrá una Constitución que nos satisfaga y nos enorgullezca, una construida en democracia que recoja el aporte de todos los sectores de la sociedad y que sea capaz de reflejar los anhelos de justicia y libertad», complementó.

Las declaraciones fueron blanco de críticas al interior de los parlamentarios de Renovación Nacional, quienes recalcaron que el resultado del plebiscito constitucional de salida es efectivamente un fracaso para el Gobierno de Boric.

Así lo manifestó la jefa de bancada de senadores RN, Paulina Núñez, quien apuntó que «por supuesto que nunca es un fracaso la voluntad soberana del pueblo que, además, se ha escuchado con mucha fuerza en las urnas, pero evidentemente la opción por la cual el Gobierno se la jugó fue derrotada, perdió, fracasó y más allá de los calificativos que se le puedan dar a este resultado, el Gobierno se desconectó de la ciudadanía porque creyó que estaba defendiendo ideas que iban a ser respaldadas por la inmensa mayoría de los chilenos y no se esperó el portazo que recibieron».

«Es fuerte decirlo, pero con la misma claridad que el Presidente ha hablado, nosotros también hemos dicho al país que vamos a avanzar en un proceso constitucional para que Chile pueda tener un nuevo acuerdo social y político. Por lo tanto, dejar de lado este resultado sin saber leer aquello por lo cual uno se inclinó o no también es un error respecto a la respuesta que tenemos que dar a las demandas sociales que la ciudadanía está pidiendo a gritos en materia de orden público, pensiones, salud o educación», añadió.

En la misma línea, la diputada RN integrante de la comisión de Relaciones Exteriores, Sofia Cid, sostuvo que «primero, decirle al Presidente que la ropa sucia se lava en casa, y es lamentable que el Gobierno siga interviniendo en un proceso donde salió derrotado, más aún en la ONU donde las prioridades deben estar enfocadas en darle certezas y seguridad al mundo, que Chile es un país donde se respeta el Estado de derecho».

«Eso es por lo que se debe velar y cuidar, además de cuidar que las personas puedan salir de sus casas con seguridad y los extranjeros puedan venir con tranquilidad a invertir en Chile. Que Chile seguirá siendo un socio confiable y seguro, como un país que puede mantener alianzas como lo ha hecho hasta ahora», complementó.

En conversación con El Mostrador , el parlamentario Miguel Mellado (RN) fue más crítico, y apuntó que el Mandatario «fue a interpretar un personaje que ni él mismo se lo cree».

«Quedó tan shockeado con el 62% que todavía no despierta, porque la verdad es que no veo ninguna autocrítica a él ni a su sector. Fue a Naciones Unidas a interpretar un papel de víctima, no entiendo la forma en que Boric interpreta su papel de jefe de Estado. Yo no escuché a un jefe de Estado», señaló.

«Fue a hacer un personaje. Acá no lo dice porque no tiene quien le crea. En cambio allá tiene terreno fértil, les puede mentir a cualquier persona que está sentada ahí en la ONU escuchando. Él cree que lo van a seguir, que con alguna de sus declaraciones iban a aplaudir de pie», sentenció.

El jefe de bancada RN, Andrés Longton, declaró a El Mostrador que «es un fracaso desde el momento en que él y sus ministros unen la implementación de su programa de Gobierno a la aprobación del texto para poder hacerlo viable».

«El Presidente fue un jefe de campaña, y las campañas cuando se pierden debe haber una autocrítica y eso es lo que ha faltado. No fue un mero espectador, fue el jefe de campaña de una opción que fue claramente derrotada», cerró.

