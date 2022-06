Parlamentarios destacan actitud y palabras de Lagos en carta donde se excusó de participar en ceremonia de cierre de la CC

Entornointeligente.com /

» Les rogaría que no consideren mi nombre» , fue parte de la carta que envió el expresidente Ricardo Lagos a la mesa directiva de la Convención Constitucional. Esto debido a que, en un comienzo, la instancia había dejado afuera de la ceremonia oficial de cierre a los exmandatarios de la República, decisión que horas después de recibir la carta, revirtieron.

El propio dijo del exmandatario, Ricardo Lagos Weber, senador PPD por la región de Valparaíso, respondió al ser consultado sobre la controversia. «Hay un sector de chilenos y chilenos que creen en la exclusión. Que aquellos que piensen distinto yo los excluyo. Lagos, como lo dijo en su carta, colaboró con ellos en cuatro oportunidades en lo nueves meses. La pregunta es cómo hacemos para construir un país de todos, una constitución de todos, cuando hay un sector que insiste en excluir visiones . Yo lo encuentro poco auspicioso».

Otros cercanos a él también se expresaron respaldándolo. «Si a mí me dijeran que invitaron a todos a una fiesta, menos a mí, y luego de un gran alegato me invitan, yo no estoy muy seguro de que fuera» , dijo el que fue ministro de Interior de Lagos, el actual senador José Miguel Insulza (PS).

En conversación con T13 radio, Insulza mencionó que » la primera intención fue no invitarlo. A mí me preocupa esa actitud, me ha preocupado esa actitud desde el principio. Es un reflejo de que hay gente que cree que va a cambiar este país entero» .

El diputado socialista, Marcos Ilabaca -jefe de bancada- aseguró que «el presidente Lagos ha dado una muestra de que él ha estado a otra altura (…) Creo que la mesa de la Convención Constitucional no puede seguir cometiendo este tipo de errores. La idea es que ellos hoy día, más que nunca deben sumar, unir».

Asimismo, el Diego Ibáñez, diputado de Convergencia Social, legitimó la postura de Lagos, y mencionó que «probablemente identificó en la Convención a un espacio que ha desarrollado una crítica hacia los últimos 30 años de administración, de la cual él fue una parte importante , y en ese contexto se entiende su decisión de dar un paso al costado. Cada exPresidente es libre de decidir si asistir o no en la Ceremonia de Clausura».

Y agregó su análisis frente a cómo enfrentar este tipo de situaciones. «Debemos separar a los convencionales y los dichos y obras de los convencionales con el documento que salió de parte de la Convención Constitucional . Y hoy día la constitución que salió de ese espacio democrático claramente es mucho mejor que la constitución que actualmente nos rige».

La DC -que fue parte activa del gobierno de Lagos- tuvo palabras de respaldo, por parte del senador Matías Walker. » Una clase de dignidad, decencia y estatura moral, histórica y política del Presidente @RicardoLagos para que los refundacionales se ahorren la pequeñez de la polémica por la no invitación de los expresidentes. Bravo!», escribió en sus redes sociales.

Desde la propia oposición -que también fue oposición del ex jefe de estado- también aplaudieron la acción de Lagos. El senador Iván Moreira (UDI) , que desde 2000 a 2006 era diputado, puntualizó: «El ex presidente Lagos dio ayer una cátedra sobre cómo responder de manera elegante y contundente al ninguneo de la Convención con los ex presidentes . Sobria, e irónica, estoy seguro que muchos en la convención no la podrán entender».

Y agregó: «La verdad no los querían invitar porque los CC desconoce su aporte en estos 30 años de Democracia. Me parece que ningún expresidente. Debiera asistir si se respetan a sí mismo» , desbaratando la excusa de la mesa directiva, la cual argumentó con falta de aforo.

Asimismo se manifestó el secretario general de Renovación Nacional, el diputado Diego Schalper . «Me parece que el expresidente Lagos le ha dado una clase de civilidad y de república a los constituyentes «, y añadió que la polémica «da cuenta de un espíritu refundacional de una minoría de la convención. Bien por el presidente Lagos que, creo, ha puesto las cosas en su lugar, y mal por Chile porque es lamentable que este acto no sea republicano y propio de la historia de Chile».

Por su parte, el único senador Republicano, Rojo Edwards , habló con Emol al respecto. «Es evidente que los convencionales han ninguneado a los expresidente y en general a los poderes constituidos , por eso es que uno ve este ánimo refundacional».

«Lo que yo veo, aunque yo no he hablado con el presidente Lago, es que simplemente él no quería verse involucrado en una polémica de la cual él no era parte», terminó diciendo.

LINK ORIGINAL: Emol

