Parlamentarios de Los Ríos lamentan decisión del Gobierno de no incluir a la región en estado de excepción

Entornointeligente.com /

Luego de que el Gobierno descartara esta mañana incluir a Los Ríos en la nueva prórroga que solicitará del estado de excepción en la macrozona sur, parlamentarios de la región lamentaron la decisión, aludiendo a los últimos hechos de violencia ocurridos en la zona.

El jefe de la bancada de diputados PS, Marcos Ilabaca, planteó que «no comparto en lo absoluto la medida adoptada por el Gobierno, la entiendo y la voy a apoyar, pero creo que tenemos que atacar el crimen organizado y la delincuencia que está expendiéndose hacia la Región Los Ríos con el máximo rigor de la ley».

«Espero que las medidas que adopte el Gobierno en términos de refuerzo policial sean efectivas y urgentes, pero tenemos que además determinar quiénes son los delincuentes que han estado cometiendo este tipo de ilícitos, no solamente en la región de Los Ríos, sino que en toda la macrozona sur», recalcó el diputado Ilabaca.

Al contrario, la también diputada de la bancada socialista Ana María Bravo, recordó que uno de los factores importantes para la decisión del Gobierno, fue la visita del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve a la región, quien destacó se reunió con los distintos actores de la zona.

«En base a todo ello es que se llegó a esa conclusión, ninguno de los alcaldes de la región solicitó en la reunión que se ampliara el estado de excepción. También se abordaron una serie medidas ante las cuales el Gobierno ya está tomando cartas en el asunto, sobre todo lo más solicitando transversalmente por los actores involucrados en esta problemática, es la mayor presencia de policías en las calles y carreteras», precisó Bravo.

Pese a ello, la diputada afirmó que «estamos muy preocupados por la situación, entendemos que el Gobierno tomó esta decisión por ahora, también esto está en un permanente y continuo análisis. Estamos atentados a las acciones que va a realizar el Ministerio del Interior en la región y vamos a ir viendo cómo se van dando las cosas».

El senador de la DC Iván Flores apuntó que «yo lamento que el Gobierno no haya escuchado a las organizaciones que representan la voz de la ciudadanía de Los Ríos y tampoco esté haciendo la lectura, a mi manera de ver, correcta, de lo que significa la escalada de violencia que sigue creciendo en nuestra región y en toda la macrozona sur. La situación sigue escalando en el nivel y la presencia de actos violentos a vista y paciencia de la improvisión y amateurismo de las autoridades de turno».

«Al Gobierno le corresponde administrar el Estado de derecho y no solo intentar administrar el daño que causan estas organizaciones, se requiere que le den prioridad al anticiparse a los hechos, a la prevención y eso se hace con tecnología, inteligencia policial, mayores recursos y también con protección de los bienes, como podría haber sido este estado de excepción que no quisieron otorgarle a Los Ríos (…) Estamos desorientados respecto a lo que verdaderamente quiere hacer o hará el Gobierno con este crecimiento de los actos violentos en la región, no se entiende» , precisó el senador Flores.

Oposición, sin matices

Asimismo, la senadora de RN María José Gatica opinó que «el Gobierno está minimizando el problema de seguridad en la región y ha tomado una decisión irresponsable. Al Presidente Boric no le interesa resolver el problema del terrorismo, anda más preocupado del Plebiscito, que de la seguridad de las chilenas y chilenos».

«Le pido al Presidente que, ya que tiene tiempo para hacer campaña por el Plebiscito en Santiago, se ocupe también de los temas de seguridad de los chilenos, porque esa pega la tiene botada», acotó Gatica.

«Le pido al Presidente que, ya que tiene tiempo para hacer campaña por el Plebiscito en Santiago, se ocupe también de los temas de seguridad de los chilenos, porque esa pega la tiene botada» Senadora Gatica El diputado también de RN Bernardo Berger expresó que «estas alturas del partido, poco sorprende ya de las decisiones -o falta de ellas más bien – de este gobierno, pero lo sucedido hoy que es en la práctica un portazo a las víctimas de los hechos de violencia en la Región de Los Ríos ya es el colmo. El ministerio del Interior pese a conocer de primera mano la experiencia de los afectados por el terrorismo y también de alcaldes y concejales, les niega la posibilidad de tener más herramientas para evitar este tipo de hechos».

«Sabemos que este estado de Excepción ‘acotado’ es una medida insuficiente ante un problema tan complejo, pero al menos es un avance ya que permite a las Fuerzas Armadas vigilar los caminos, pero ni siquiera con eso podremos contar en la región tras este anuncio del Gobierno. Me parece es un golpe bajo a las aspiraciones de nuestras vecinas y vecinos que solo quieren paz para trabajar en los sectores rurales de la región», añadió Gatica.

Desde la UDI, el diputado Gastón Von Mühlenbrock añadió que «el Gobierno está cometiendo el mismo error que en la macrozona sur, y pareciera que van a esperar que los atentados terroristas y la quema de maquinarias se haga mucho más reiterativa para recién decretar un Estado de excepción en Los Ríos, perdiendo tiempo muy valioso antes de actuar».

«Esta es una facultad que se tiene que utilizar de manera preventiva, mucho antes de que los grupos terroristas se apoderen de la tranquilidad de nuestra región y la situación se encuentre descontrolada. Pero lamentablemente, el Gobierno no es capaz de ver más allá de su propia ideología y siguen bailando al ritmo de la extrema izquierda, quienes le han advertido su incomodidad con esta herramienta», opinó el diputado Von Mühlenbrock, considerando como «absurdo» el hecho de no usar esta herramienta en la región. ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com