Parlamentarios de India eligen nuevo presidente

La votación para las elecciones presidenciales en India se llevó a cabo durante la jornada de este lunes y ya se completó la votación para elegir al decimoquinto presidente del país, un proceso en el cual solo participan los parlamentarios tanto en el nivel nacional como de las legislaturas estatales.

Draupadi Murmu es la candidata oficialista de la Alianza Democrática Nacional (NDA) y proviene de una comunidad tribal. Murmu es la segunda persona perteneciente a las Tribus Registradas que ha sido nominada como candidata para el cargo de presidente de India.

Anteriormente se desempeñó como gobernadora de Jharkhand de 2015 a 2021. Si Draupadi Murmu gana las elecciones presidenciales, sería la primera mujer tribal en convertirse en presidenta.

Thank you @paulagnimitra1 for your kind messages! https://t.co/gBgPcVIvBM

— Draupadi Murmu • ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ (@draupadimurmupr) July 18, 2022 El otro candidato es el excanciller, Yashwant Sinha, por la oposición, quien se desempeñó como ministro de Finanzas en el gobierno del ex primer ministro Chandrashekhar de 1990 a 1991 y nuevamente en el gobierno del ex primer ministro Atal Bihari Vajpayee de 1998 a 2002.

Yashwant Sinha también se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores y antes de dejar el partido en 2018, fue líder del Partido Bharatiya Janata. Después de esto, se unió al Congreso All India Trinamool. Sin embargo, dejó esa formación un día antes de ser elegido candidato presidencial.

La votación para la elección presidencial comenzó a las 10H00 (4H30 GMT) y tuvo lugar en las Asambleas Legislativas Estatales y la Casa del Parlamento.

Todos los grandes líderes, incluido el primer ministro Modi, el ex primer ministro Manmohan Singh votaron en la cabina construida en la Casa del Parlamento (federal). Además de allí, los miembros del parlamento nacional, tanto como de las legislaturas de los estados emitieron sus votos en sus respectivas asambleas.

Luego de la declaración de los resultados el 21 de julio, la ceremonia de juramentación del nuevo presidente se llevará a cabo el lunes próximo.

