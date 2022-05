Parlamentarios analizan y debaten sobre dichos de Millaleo por violencia en el sur y respaldo de Presidente a Siches

Entornointeligente.com /

Diversas reacciones generaron las declaraciones del ex asesor en temas indígenas del Gobierno de Gabriel Boric, Salvador Millaleo , quien abordó la situación que ocurre en la macrozona sur asegurando, entre otras afirmaciones, que «la violencia previsiblemente va a escalar» y que aún no es posible hablar de terrorismo.

Según indicó en una entrevista con el diario El País de España, «la violencia previsiblemente va a escalar, porque no hay nada que se haya hecho que permita pensar lo contrario . Los factores de escalamiento –más medios de violencia, no hay grandes transformaciones estructurales– no permiten decir que algo vaya a aplanar la curva. Aunque tengo esperanzas en que las transformaciones estructurales puedan partir con la nueva Constitución».

Respecto al estado de excepción que se decretó en la zona, Millaleo sostuvo que » la presión ha sido muy fuerte «, pero que tiene la confianza en la visión del Mandatario de que esto «sigue siendo un problema fundamentalmente político».

Además, y a juicio del renunciado asesor, la situación «no califica para un conflicto armado interno». Y pese a que reconoció que lo «problemático es que la violencia se está incrementando no solo en número, sino en calidad e intensidad», al ser consultado sobre si es posible hablar de terrorismo, precisó que » no creo, todavía «.

El diputado y jefe de bancada, Jorge Alessandri (UDI), expresó a Emol que cuando Millaleo advierte que va a subir la conflictividad, «ve las mismas señales erróneas que vemos todos los chilenos: no al estado de excepción, después sí al estado de excepción. En Chile no se persiguen ideas como las de Llaitul, pero sí se persiguen opiniones como las del almirante Parga. Finalmente estado de excepción sí, pero acotado a los caminos y rutas secundarias». Entonces, en su opinión, es un eterno avanzar y retroceder que no solo lo lee Millaleo, sino también aquellas personas que están dedicadas al conflicto armado, al narcotráfico, al robo de madera.

Así, dijo que «cuando se ve contradicción, se huele debilidad y cuando huele debilidad en su enemigo -que en este caso sería el Estado-, ellos van a mostrar fortaleza y unidad en tiempos que el Estado muestra debilidad, eso es estrategia básica. Creo que tiene razón Millaleo y necesitamos que el Gobierno unifique mensajes y de las señales correctas de fuerza, unidad, de trabajar temas de fondos y no voladeros de luces contradictorios».

La diputada de Renovación Nacional, Camila Flores , criticó las declaraciones, aunque en particular aquella que apunta al terrorismo. «Se equivoca al decir que en la macrozona sur no tenemos terrorismo. Con lo que va del año, tener siete personas asesinadas a manos de guerrillas que tienen mejor y más fuerte armamento que incluso nuestras policías, porque tienen armamento de guerra, qué otro nombre se le podría dar si no es terrorismo».

«Se equivoca al decir que en la macrozona sur no tenemos terrorismo». Diputada Camila Flores (RN) «Creo que esta persona equivoca el diagnóstico , porque además este no es un problema político netamente, tiene distintos factores pero para ir resolviéndolo, lo primero que se tiene que establecer es el Estado de Derecho, nada puede surgir ni avanzar mientras a lo menos exista paz para las personas que viven en la macrozona sur de nuestro país, por lo tanto, evidentemente acá la responsabilidad es del Gobierno. El Gobierno tiene, el Presidente de la República y su ministra del Interior, todas las herramientas para poder avanzar en efectivamente erradicar a estos grupos terroristas violentos que están desgraciadamente actuando permanentemente con más crudeza , y hoy día con menos respeto que antes en la macrozona», reconoció.

Desde Republicanos, el diputado Agustín Romero , aseveró que los dichos del ex asesor «solo confirman que donde mejor está es afuera del Gobierno». «Más que una sugerencia, parece una amenaza si no se hacen las cosas como él dice. Claramente, hay muchas fuerzas al interior de La Moneda que están abiertamente más comprometidos con los intereses de los terroristas que se despliegan en La Araucanía, que con los de la población civil que hoy está desprotegida. Esto lo dijimos en la campaña presidencial y está ocurriendo tal cual. Como oposición, no dejaremos solos a los chilenos, y seremos implacables para exigir al gobierno el cumplimiento de su deber».

El diputado independiente por La Araucanía, Stephan Schubert , manifestó que los dichos de Millaleo «siguen sorprendiendo». «Él que era el asesor de Gobierno en el momento en el que la ministra del Interior entra a Temucuicui de la forma en la que lo hizo y la forma en la que fue sacada a la fuerza, que asesoró durante el tiempo en el que hablaban del Wallmapu, él ahora viene a enseñarnos y a decir cómo están ocurriendo las cosas», acotó.

Incluso, aunque señaló que está de acuerdo con él en que la violencia » está cruda y que probablemente se va a poner más dura «, dijo que «esperamos más del Gobierno». «Él por algo salió y ahora habla como un experto, pero por lo visto no comprende lo que está ocurriendo en La Araucanía y siguen vinculando el conflicto indígena con la violencia de los grupos armados», sentenció.

Quien también expresó su opinión fue el diputado independiente y miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Jaime Araya : «Llama profundamente la atención que no se nombre la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico como los temas centrales de la violencia en la macrozona sur. Invisibilizar esas problemáticas no ayudan a disminuir a niveles razonables las violencias».

En la misma línea, dijo que se puede entender que a «ciertas izquierdas les cueste enfrentar las temáticas de seguridad , pero el buenismo que subyace en esas miradas, incide en la errática forma de enfrentar este fenómeno. Las cosas son lo que son, y si una persona sale una mañana a trabajar para mantener a su familia y muere producto de un balazo disparado sin ninguna razón, eso es terrorismo, y para peor si alguien quiere ver que esto es un conflicto político, donde se usan armas, ahí quedamos en el peor de los mundos, porque justificar el uso de balas para defender ideas, es el común denominador de Stalin, Hitler, Franco, Pinochet, Castro, Chávez, Ortega entre otros».

Desde la Democracia Cristiana, la diputada Joanna Pérez catalogó como «complejo» lo que mencionó Millaleo, ya que «casi justifica los hechos de violencia y terrorismo que si tenemos en la zona»: «Nadie puede estar en desacuerdo que el Gobierno del Presidente Boric quería hacer los cambios y tenía la voluntad de hacerlo a través del diálogo, pero el nivel de avance que tiene este conflicto, porque no se han hecho los esfuerzos necesarios, porque no ha habido la voluntad suficiente política, creo que tienen a grupos hoy día radicalizados con alto poder de fuego que han llamado a armarse y a buscar otro tipo de salidas». Por lo mismo dijo que ahí no queda más que reestablecer un Estado de Derecho, sin abandonar el diálogo.

Por su parte, el diputado Jaime Mulet (FRVS) dijo que respeta mucho a Salvador, ya que cree que él es una de las pocas personas que tiene un conocimiento profundo de la situación de La Araucanía y del conflicto, pero considera que se equivoca en esta apreciación que hace.

«Yo creo que el Gobierno está tomando una serie de medidas que se han ido instalando poco a poco, que no se han consolidado tanto mediáticamente por los problemas de violencia que han sido extremadamente graves , pero está toda la voluntad de Gabriel Boric y de su Gobierno y ministra del Interior, para avanzar en los temas más profundos, incluso acompañados por observadores de Naciones Unidas como se ha estado planteando», manifestó.

Añadió que tiene » la esperanza fundada en la realidad , que esto debiera tender a disminuir en el próximo tiempo si es que se avanza con todo, con el diálogo sobre la restitución de tierras, con los recursos para abordar problemas gravísimos, agua potable rural, caminos, escuelas, en fin, toda la inversión pública que ha estado prácticamente paralizada durante muchos años».

Por último, el senador Gastón Saavedra (PS) señaló: «Cuando se pasa a ser funcionario de Gobierno, se tienen que tomar decisiones duras a veces y que pueden ir en contra de los principios que uno tiene, porque se trata de ser responsable del Estado de Derecho, y por otra parte, del bien común que es la seguridad. Por lo tanto, medidas como esa tienen que tomarse para garantizar a toda la comunidad la seguridad que es una demanda generalizada».

«De ahí es que puede ser que el estado de excepción no es del agrado de Salvador Millaleo, pero cuando se es funcionario de Estado, las razones de Estado son las que deben primar», sostuvo y agregó que «una segunda cosa que tiene que ver con cómo enfrentar la situación de pobreza, de falta de acción del Estado, de inversión pública -entre otras-, y en ese caso, evidentemente es una discusión y una decisión política . Para eso hay que aplicar una metodología que permita que efectivamente todos los actores relevantes del territorio tengan un diálogo y construyan un gran acuerdo y resulte un nuevo pacto social que tenga programas, ejecución y recursos, para dar avances sostenidos y sustantivos y se vayan dando coberturas a las demandas sentidas por nuestros pueblos originarios, y todas las personas que viven en estos territorios», concluyó.

«Refleja el debilitamiento» y «valoro las palabras del Presidente»

Esta mañana el Presidente Gabriel Boric mostró su apoyo a la titular del Interior, Izkia Siches, tras la polémica que causó una declaración en torno a las víctimas fatales que ha tenido la macrozona sur. «Yo lo que le pido a los parlamentarios, a nuestro mismo Gobierno, es que no caigamos, y en esto respaldo totalmente a la ministra del Interior, en polémicas estériles. Acá cada muerte, cada herido nos duele como país. Esto no puede ser una cuestión que se utilice para pegarle a un Gobierno u otro, es un problema de Estado», dijo.

Siches fue criticada por la oposición tras asegurar que «el evento que vivimos esta semana es de la máxima gravedad. No habíamos visto un atentado directo hacia civiles como lo vimos esta semana», refiriéndose al asesinato del comunero mapuche y trabajador forestal Segundo Catril .

La jefa de gabinete aclaró más tarde que «en estos meses, como Gobierno, no habíamos visto un ataque a civiles como el de Lumaco. Por supuesto que tenemos presentes a las decenas de víctimas del conflicto. Sus historias nos mandatan a encontrar paz, justicia, y una solución de fondo. En eso trabajamos desde el día uno». Y hoy, el Presidente recalcó que » no olvidamos a ninguna de las víctimas «.

Los parlamentarios también se refirieron a este tema, particularmente, asegurando que el respaldo es «una salida diplomática», e incluso «esperable». Pero también, aseverando que «es un error».

«Ella ha cometido algunos errores comunicacionales y él le ha dado todo el apoyo. Yo creo que sus últimas declaraciones no son las más felices, pero tampoco generan o debieron haber generado el escándalo que armó particularmente Macaya y otros personeros de derecha que andan buscando el debilitamiento de la ministra». Diputado Jaime Mulet (FRVS) El diputado Eric Aedo (DC) vio de forma positiva que el Gobierno haya declarado que no se olvidan de ninguna de las víctimas. «Ayer como DC habíamos expresado nuestra preocupación de que el Gobierno olvidase a las víctimas y nos alegramos profundamente que las tenga a todas presentes», enfatizó.

En cuanto al apoyo en específico, manifestó que «es esperable, es parte de lo que el Presidente hace para empoderar a la ministra del Interior». Sin embargo, mencionó que «el constante apoyo o las constantes veces que el Presidente tiene que salir a respaldar a la ministra reflejan sin lugar a dudas, el debilitamiento que ha tenido la figura de la ministra en estos casi tres meses de Gobierno».

La diputada Ximena Ossandón (RN), acotó que «son palabras y una salida bastante diplomática y empática, que surge de la amistad que han tenido históricamente el Presidente Boric con la ministra Siches, del apoyo que ella le prestó incondicionalmente durante la campaña y que también genuinamente el Presidente le estaría dando un tiempo para que tome con fuerza realmente su cargo. Pero lo que tiene que tener muy claro el Presidente, y estoy segura que lo ha pensado, es que hoy día él también se ve empañado y salpicado con estas desafortunadas declaraciones «.

El senador Saavedra en tanto, valoró las palabras de Boric, porque «significan una actuación como jefe de Estado, de entregar pautas claras respecto del proceder comunicacional y en la acción por parte de los respectivos ministros. No hace distinción alguna respecto de las víctimas y las pérdidas de sus vidas, entrega una visión global, integral y de respeto a todos aquellos que han sufrido los rigores de la violencia y terrorismo que existe en la macrozona sur».

Por su parte, Schubert indicó que «el Presidente hoy día respalda los dichos de la ministra del Interior del día de ayer, cuando ella dice que civiles por primera vez están siendo atacados, luego reconoce que hay otros civiles pero la sigue respaldando. Basta de discursos políticos, necesitamos acción, un Gobierno que tome las medidas necesarias y que lleve a cabo lo indispensable para frenar esta ola de violencia, y por favor, asesórense por las personas apropiadas».

En tanto, Mulet sostuvo que «el Presidente Gabriel Boric tiene una apuesta muy dura, muy sólida con la ministra Siches. Ella ha cometido algunos errores comunicacionales y él le ha dado todo el apoyo. Yo creo que sus últimas declaraciones no son las más felices, pero tampoco generan o debieron haber generado el escándalo que armó particularmente Macaya y otros personeros de derecha que andan buscando el debilitamiento de la ministra «.

«Yo creo que el Presidente Boric hace bien en señalar que eso no va a cambiar y creo que la ministra Siches avanza, se va superando y se va a consolidar como una gran ministra del Interior . Y me interesa, porque tiene una mirada distinta, una mirada y una convicción distinta de abordar en paz, con fuerza, con recursos el cambio estructural, porque ella cree efectivamente en la plurinacionalidad y la interculturalidad, ello junto a las normas que se introducen en la nueva Constitución, van a permitir que se consolide en su liderazgo en esa materia», finalizó ¿Encontraste algún error? Avísanos

