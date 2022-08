Park Beyond — Primeras Impresiones

Entornointeligente.com /

Desde tiempos inmemorables los juegos de gestión —en los que debemos hacer que un negocio, ciudad o en este caso un parque de diversiones funcione de manera adecuada— han sido uno de los más apetecidos por los usuarios de PC. Esto lo sabe muy bien Limbic Entertainment, estudio alemán conocido por su participación en la franquicia Might & Magic y el videojuego Tropico 6 , el cual está a cargo del desarrollo de Park Beyond.

Hace un año, durante Gamescom 2021, Bandai Namco compartió el primer tráiler de Park Beyond. En GamerFocus hemos tenido acceso a la demo de Park Beyond compartida por Bandai Namco y Limbic Entertainment en Gamescom 2022 y estas son nuestras primeras impresiones.

Un pequeño vistazo al parque de diversiones Este es un juego que no se toma en serio y no tiene ningún problema en recordárnoslo. La demostración de Park Beyond a la que tuvimos acceso nos ha permitido jugar los primeros 15 minutos del título desarrollado por Limbic Entertainment. En este corto periodo de prueba hemos podido aprender los conceptos básicos del juego, en cuanto a crear montañas rusas se refiere. Es así como a lo largo de la demostración de Park Beyond hemos creado nuestra primera montaña rusa, con un acceso bastante limitado a las herramientas del juego. No obstante, la libertad a la hora de crear rutas entre los edificios o la posibilidad de fabricar gigantescas pendientes con estrepitosas caídas al vacío nos revelan que el título con todas sus características ofrecerá un gran número de opciones para hacer cada experiencia única.

El tren de pruebas es nuestra guía para una construcción exitosa. Con tan solo una atracción a nuestra disposición, Park Beyond nos ha demostrado que es un juego de fácil acceso. Sin embargo, la creación de atracciones no es lo único que esté título del estudio alemán Limbic Entertainment tiene para ofrecer.

Park Beyond y su concepto de «imposificación»

El concepto de «imposificación» impregna cada rincon y aspecto de Park Beyond. Johannes Reithmann, director creativo en Limbic Entertainment, en una presentación días antes de Gamescom 2022 hablo sobre el concepto de «imposificación» en Park Beyond. Esto en pocas palabras es la posibilidad que tiene el juego de hacer cada rincón y aspecto de nuestro parque de diversiones «más alocado».

Cada uno de los personajes que conoceremos en el modo historia de Park Beyond abordarán el concepto de «imposificación» de una manera particular. Los jugadores no solo pueden incluir dicho concepto en sus atracciones, ya que también los clientes, trabajadores y edificaciones dentro del nuestro parque se contagiarán y se unirán a las locuras que elaboramos creando situaciones inesperadas. Desafortunadamente, si bien vimos en una presentación privada el concepto «imposificación» en acción, en nuestra experiencia con la demostración de Park Beyond no lo pudimos experimentar.

En Park Beyond también tendremos que preocuparnos por la gestión de nuestro parque En la demostración de Park Beyond que usamos para nuestras primeras impresiones no tuvimos acceso a las mecánicas de gestion. Sin embargo, conocimos —de boca de los miembros de Limbic Entertainment— que tendremos muchas opciones para gestionar en el juego. Desde crear nuestros parques para un público especifico, hasta convencer a una junta de tomar la decisión de crear regalos para los asistentes de acuerdo a un presupuesto preestablecido para dicha acción.

Izzy es la persona que nos dirá que un parque no solo debe ser loco, sino también estable financieramente. Un viaje corto, pero satisfactorio Los sueños locos comienzan en una habitación desordenada. Si bien aún es temprano para dejarnos deslumbrar por Park Beyond, ya que su estreno no será en el 2022, sí podemos decir que sus mecánicas intuitivas y sus controles accesibles nos han dejado un grato sabor de boca. Adicionalmente, el desempeño de la demostración de Park Beyond —a la cual se le nota que aún le queda mucho por pulir— durante nuestras primeras impresiones ha sido sobresaliente y nunca ha estado por debajo de los 60 FPS. Nuestras primeras impresiones de Park Beyond han sido hechas en un PC con una CPU Ryzen 3700X, 16 GB de RAM y una GPU Radeon 5700.

¿Cuándo sale y en qué consolas estará disponible Park Beyond ? Park Beyond estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series S|X y PC vía Steam en algún momento del 2023.

Demo de Park Beyond para Steam brindado por Bandai Namco Latinoamérica.

MÁS INFORMACIÓN

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com