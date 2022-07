Paris defiende a ex directora del PNI y critica su salida por «razones políticas»: «Esperaba otro trato con personas técnicas»

Entornointeligente.com /

El ex ministro de Salud, Enrique Paris, defendió a la ex directora del Programa Nacional de Inmunización (PNI), Cecilia González, quien el 24 de junio pasado dejó el cargo tras una decisión de la actual administración del Minsal.

El otrora secretario de Estado criticó además que la remoción de González se deba a «motivaciones política» y no a razones técnicas.

«El Presidente Boric destacó en su cuenta pública el trabajo justamente referido a la pandemia y sobre todo a la vacunación. Por lo tanto me extraña profundamente que no se tomen en cuenta las recomendaciones del Presidente y que se cambie a personas de alto perfil técnico por razones políticas. No lo digo yo, lo dice la doctora González en su entrevista. Pero como la conozco, le creo, trabajé con ella casi dos años. Es una persona idónea, honesta y muy, muy colaboradora y trabajadora. Obviamente que creo lo que ella relata en su entrevista», manifestó Paris a Emol .

El ex ministro comentó la entrevista que brindó la doctora González a La Tercera, donde revela haber tenido ciertas diferencias con el subsecretario Cristóbal Cuadrado y que «estando de vacaciones me enteré que mi oficina estaba ocupada y que había llegado alguien».

Al respecto, Paris expresó que «nosotros realmente esperábamos otro trato para las personas técnicas que quedaron en el Ministerio de Salud. Y yo lo he dicho muchas veces: el tema de salud es un tema de Estado, no es un tema de los gobiernos, los gobiernos pueden cambiar. El trabajo de la doctora González, el trabajo del doctor Araos, el trabajo de mucha gente, del mismo Felipe Muñoz que también trabaja con la doctora González, deberían haber sido mejor valorados».

«Es obvio que es un puesto muy importante el del PNI y colocar a una persona afín al gobierno, también puede ser legítimo. Sin embargo, la persona colocada (María Paz Bertoglia) es una persona que habló en contra del pase de movilidad, que habló incluso contra el uso de la mascarilla. O sea es una persona que si uno revisa sus tuits, atacó todas las medidas sanitarias que fueron avaladas por la Organización Mundial de la Salud y por el grupo de expertos en pandemia del Ministerio de Salud. Y colocan a una persona con esas características», subrayó Paris.

Asimismo, indicó que «hay que destacar el trabajo del Plan Nacional de Inmunización, el PNI, que se destacó a nivel nacional y mundial como un trabajo de excelencia. Y ese programa fue liderado por la doctora Cecilia González. Ella además llevaba 10 años trabajando en el Ministerio de Salud. O sea, trabajó bajo diferentes Gobiernos, habiendo sido considerada desde el punto de vista técnico como una excelente profesional».

«Es obvio y ella misma lo dice, que considera su salida una salida política. Además, haber escuchado de parte del subsecretario de Salud Pública que ella no daba el ancho, me parece una falta de respeto gigantesca, no solamente a su persona, sino que a los miles de funcionarios de servicios del Ministerio de Salud, a los miles de funcionarios de la atención primaria que lideraron esta campaña de vacunación masiva, heroica, que ha sido un ejemplo para el mundo. Chile se destacó y se mantuvo en los primeros lugares durante muchas semanas. Y aun se destaca como uno de los países con la mayor cantidad de dosis de refuerzo», complementó el ex ministro.

La ex subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, también abordó la salida de González del PNI. «La doctora González lideró el plan de vacunación más desafiante de los últimos años, con un profesionalismo y liderazgo único. Siempre contó con el apoyo del ministro y mío. Lamento profundamente su partida», sostuvo.

A su juicio, «en los cargos técnicos de tal relevancia debieran siempre estar los mejores profesionales, independiente de su postura política. Así lo pensamos nosotros y así lo hicimos». ¿Encontraste algún error? Avísanos

