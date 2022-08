Paris: «Comunicación ha sido débil, se ha perdido preocupación por la pandemia y vacunación ha bajado enormemente»

Entornointeligente.com /

Crítico fue el ex ministro de Salud, Enrique Paris, de la gestión que está llevando a cabo la actual administración de la cartera, encabezada por la ministra María Begoña Yarza. «Creemos que la comunicación de riesgo ha sido muy débil, ha bajado enormemente la presencia del equipo de salud en los medios. La gente no tiene o no magnifica, creo yo, en su totalidad la mantención de la pandemia, la presencia del virus. El ritmo de vacunación ha bajado en forma importantísima. De hecho, todavía hay gente rezagada con la tercera y la cuarta dosis, sumando entre ambos grupos más de tres millones de personas. Y ya se está hablando de una quinta dosis (…) En resumen, la comunicación de riesgo ha sido débil, se ha perdido la preocupación por la pandemia y el ritmo de vacunación ha bajado enormemente».

Lea la entrevista completa en la nueva edición de El Mercurio. ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com