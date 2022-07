Parigi, grande successo per Festival Gemellaggio con Roma

Entornointeligente.com /

(ANSA) – PARIGI, 10 LUG – Entusiasmo e grande successo di pubblico ieri sera sulle rive della Senna, a Parigi, per la serata d’esordio del Festival DolceVita sur Seine, che celebra il gemellaggio esclusivo fra Roma e Parigi nato 66 anni fa e rilanciato giovedì scorso dai sindaci Roberto Gualtieri e Anne Hidalgo. In centinaia hanno atteso l’apertura della zona dedicata al Festival, che – al tramonto – è stato inaugurato ufficialmente dall’ambasciatrice d’Italia, Teresa Castaldo. E’ successivamente intervenuto a portare il saluto delle autorità locali francesi, il sindaco del grande arrondissement di Paris Centre, Ariel Weil.

Sul palco è poi salita Jasmine Trinca, la prima premiata dall’Associazione Palatine, composta dalle quattro creatrici del Festival. Ha ricevuto il «premio Palatine» dalle mani della giovanissima protagonista del suo cortometraggio, che ha successivamente aperto la rassegna cinematografica, Maayane Conti. E’ arrivato quindi il momento dell’atteso collegamento in diretta con il Festival Nouvelle Vague sul Tevere, che si svolge contemporaneamente sull’Isola Tiberina.

Ha portato il suo saluto, intervistato dal giornalista Eric Jozsef, il celebre compositore Nicola Piovani, con un suo personale ricordo di Federico Fellini, con il quale ha lavorato in tre film. E non poteva che aprirsi poi con ‘La Dolce Vita’ del grande maestro romagnolo il Festival sulle rive della Senna, mentre calavano le prime ombre della sera. La rassegna prosegue oggi con un omaggio in sala a Carlo Verdone mentre, sul maxischermo della Senna scorreranno le immagini di «Mi chiamo Francesco Totti», alla presenza del regista Alex Infascelli, e de «La Grande Bellezza». (ANSA).

