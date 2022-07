Parigi 2024: show e sicurezza, da Macron giochi super

Entornointeligente.com /

PARIGI. – A due anni esatti dal via, Emmanuel Macron preme sull’ acceleratore delle Olimpiadi di Parigi, assicurando il massimo impegno dello Stato per il successo del grande evento previsto dal 26 luglio all’11 agosto 2024 nella capitale e il suo enorme hinterland.

In un’intervista oggi a L’Equipe, il capo dello Stato annuncia la mobilitazione generale per fare dei Giochi parigini un grande successo e rassicura sulle preoccupazioni legate soprattutto ai conti e alla sicurezza.

Lo stesso Macron aveva convocato ieri all’Eliseo un consiglio olimpico e paralimpico per fare il punto e dinanzi ad una dozzina di ministri ha invocato il loro massimo coinvolgimento nella complessa sfida. Il tema del bilancio dei Giochi ha suscitato timori, anche a causa dell’inflazione spinta in alto dal dramma ucraino. Su questo punto, Macron garantisce che «ci sono soluzioni e che non ci saranno derive rispetto ai costi» previsti. «In questo contesto – dice – ho ribadito un principio semplice: nessuna tassa sulle Olimpiadi. I Giochi dovranno finanziare i Giochi».

Lo Stato ha «avviato un dialogo» con il Comitato olimpico per riflettere ad eventuali tagli e risparmi, tema affrontato da Macron e Thomas Bach è stato ricevuto all’Eliseo per discutere di questo e altri temi. I costi dei biglietti non saranno stratosferici e il presidente ha annunciato che lo Stato ne acquisterà 400.000 per i meno abbienti, i giovani e i volontari che contribuiscono ai Giochi. Il bilancio di Solideo, la società incaricata di consegnare le opere olimpiche, dovrebbe essere «globalmente rispettato», sottolineano fonti vicine a Macron, nonostante un budget passato da quattro a 4,3 miliardi a causa dell’inflazione. Altro motivo di preoccupazione, insieme ai conti, è la sicurezza. Dopo il caos allo Stade de France nella finale di Champions League del 28 maggio scorso, sono emersi dubbi sulle capacità della Francia di assicurare la sicurezza delle Olimpiadi e la Corte dei Conti si è recentemente espressa in modo allarmante sulla questione.

La ministra dello Sport, Amelie Oudea-Castera, parlando a Le Monde riconosce che «quanto accaduto a maggio è un fallimento». Ora, aggiunge, si «tratta di trarre tutte le lezioni, a cominciare da un riequilibrio tra le forze dell’ordine e i rinforzi nella security privata». Secondo Parigi, saranno tra 7mila e 11mila le forze dell’ordine mobilitate quotidianamente e il dispositivo antiterrorismo ‘Sentinelle’ verrà rafforzato fino a 10mila unità nei giorni di gare. La Corte dei conti ha suggerito di ridimensionare l’ambiziosa cerimonia di apertura, prevista sulla Senna con una flotta di 200 barche e circa 600.000 spettatori. Per la ministra, «la sfida non è ridurre le nostre ambizioni ma innalzare la sicurezza».

Intanto, gli organizzatori hanno svelato lo slogan ufficiale: «Ouvrons Grand les Jeux» (‘Spalanchiamo i Giochi’), sinonimo di inclusione delle persone con disabilità, apertura ai territorio «da Versailles a Saint-Denis», dove si svolgeranno diversi eventi, e testimonianza dell’ «audacia, creatività e spirito d’avanguardia che sono l’identità della Francia».

Intanto, però, secondo un sondaggio per Le Parisien, il 47% dei francesi si dice «indifferente» ai Giochi di Parigi e solo il 26% si dice «interessato».

