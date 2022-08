Parfois y sus pendientes dorados más top para cualquier ocasión (y lo mejor, cuestan menos de cinco euros)

Entornointeligente.com /

No hay nada que nos haga más ilusión en el mundo (estéticamente hablando, of course ) que cazar una pieza de esas que apunta a ser un infalible en nuestro joyero. Porque sí, todas sabemos que un buen complemento tiene el poder de elevar un look en un segundo y en Parfois hemos fichado unos pendientes que lo tienen todo (sin excepciones).

Pendientes en forma de abanico

PVP en El Corte Inglés 4,99€ De color dorado, forma de abanico, cierre a presión y tamaño medio, estos pendientes son un «sí» a la atemporalidad, pero con un twist irresistible . Otro punto a favor: solo cuestan 4,99 euros en la web de El Corte Inglés .

Nos gustan para ir a la oficina con un traje dos piezas, para salir a cenar con una camisa y una falda midi, para pisar la discoteca like a queen con un LBD o incluso para crear un look de invitada top con un vestido satinado, como este diseño fucsia de Sfera que ya tenemos en la wishlist .

