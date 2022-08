Paremos a Trump: ¿el uso del poder judicial como arma política?

Entornointeligente.com /

Antes de desarrollar el análisis que hoy concierne quiero dejar en claro que en esta nueva etapa de mi vida ya no escribo a favor ni en contra de nadie como persona, sólo me enfoco en el análisis institucional. La democracia en EEUU está en juego como lo indico en este artículo https://www.aporrea.org/internacionales/a314509.html Las instituciones de la democracia son los partidos políticos, el nivel ético de éstos determina el vigor de la democracia. En Venezuela tenemos ejemplos trágicos de ese principio: del agotamiento del pacto de Punto Fijo al agotamiento del GPP. Pero me prometí no llover sobre mojado. Así que retomemos el análisis del contexto estadounidense enfocándonos en la pregunta orientadora de este aporte.

La encarnecida guerra por detener el avance de Trump hacia la elección presidencial en noviembre 2024, como también lo refiero en https://www.aporrea.org/actualidad/a314134.html va con todos los hierros. Primero vemos la evidencia del favoritismo de ex mandatario en las filas del partido republicano: todos los candidatos republicanos que Trump apoya van para las elecciones al Congreso en noviembre de este año. Este indicador ha hecho sonar las alarmas en el partido demócrata.

Para frenar el avance de Trump «alguien» ha impulsado los procesos judiciales con mayor celeridad a diferencia de otros contra personalidades. Un proceso es civil por presuntos fraudes en los estados financieros de la corporación Trump para obtener créditos de entidades bancarias, entre ellas el Deutsche Bank. El otro proceso es político por almacenar ilegalmente información confidencial y sensible cuando fue jefe de Estado y sustraída a un recinto privado. Hoy viernes 12 de agosto se habla sobre secretos nucleares que estaban vacacionando en Mar-a-Lago, residencia de Trump en el estado de Florida, y por eso el primer allanamiento en la historia de esa nación.

¿Pero qué es un allanamiento frente al magnicidio? ¿Qué es una manipulación financiera en la tierra de Wall Street? ¿Armas nuclearas: de Irak a Trump? Una anécdota del presidente actual John Biden dice que éste fue invitado por el mandatario chino Xi JinPing a definir a EEUU con una palabra. Cuenta Biden que su respuesta fue: ¡posibilidades! En EEUU todo es posible.

Dejando las reflexiones anteriores continuemos con el análisis de la pregunta orientadora pero ahora agreguemos el quien está interesado con potencial evidencia.

El primer proceso lo lleva la fiscal general de Nueva York, Letitia James, militante en el partido demócrata. El segundo proceso es conducido por Merrick Garland, propuesto por Barack Obama a la Corte Suprema pero el Senado lo rechazó, hoy es el Fiscal Federal de EEUU, quien heroicamente liberó la primera orden de allanamiento contra un exmandatario estadounidense. Así están algunas cosas en la democracia más longeva del planeta.

Hablando de teoría política según la praxis que estamos observando en la democracia más longeva me pregunto: ¿Dónde está la separación de los poderes institucionales? ¿Qué otras preguntas se pueden hacer ustedes?

Por lo pronto me despido con la letra de la canción: «Se parece tanto a ti (mi amada Venezuela)»

