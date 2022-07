Pareja venezolana murió ahogada cuando cruzaban el río Bravo en la frontera de México con EEUU

Entornointeligente.com /

29-07-22.-José Gregorio Flórez, un joven músico venezolano, y su novia, Angie Gutiérrez, murieron ahogados cuando cruzaban el río Bravo en la frontera de México con Estados Unidos. Familiares contaron que la pareja partió el 18 de mayo de 2022 desde Cartagena con el fin de cumplir el sueño americano. José Gregorio y Angie llegaron a Cartagena en 2018 para buscar un mejor futuro. «Su pasión era la música, en especial la salsa, pero al llegar a Colombia las cosas cambiaron. Primero trabajó en una casa de cambio, luego fue vigilante, albañil y por último mototaxista, logrando comprar sus cositas y tener su apartamento en Los Campanos», añadió el familiar. El sueño americano José y Angie no tenían hijos y concentraron todas sus energías en progresar. «Querían un buen porvenir para su hogar» y pensaron que en Estados Unidos podían lograrlo. «Tenemos una tía que siempre nos ha hablado de la vida allá. Así que siempre hemos soñado con poder irnos y nos hemos ido preparando para eso. Mi hermano decidió irse primero, empezó a ahorrar, reunió más de 8.000 dólares y se fue con su novia», contó, por otra parte, su hermano Víctor Flórez. En ese sentido, iniciaron la travesía que duró 37 días. El 24 de junio intentaron cruzar el peligroso río Bravo. Al parecer, Angie se resbaló y José Gregorio, viendo que ella se estaba ahogando, se tiró a salvarla y lucharon con el agua, pero no pudieron y el río se los llevó. Tristeza y desesperación Aunque murieron ese día, la familia de la pareja no se enteró sino un mes después cuando finalmente lograron hablar con un coyote. Durante ese tiempo, la desesperación era grande para su familia en Cartagena. Según Víctor, el cadáver de su hermano fue hallado pero como nadie lo reclamó, lo sepultaron. El de su novia nunca apareció. Regalarle una casa a su mamá, mejorar su calidad de vida y la de su familia, y de paso vivir en persona un juego de la NBA eran algunos de los sueños que esperaba cumplir José Gregorio al llegar a Estados Unidos.

LINK ORIGINAL: Aporrea

