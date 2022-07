Pareja venezolana murió ahogada al intentar cruzar el río Bravo

Entornointeligente.com /

El río Bravo que divide a México y Estados Unidos sigue cobrando vidas. Ahora una pareja venezolana murió al intentar cruzarlo para llegar a territorio norteamericano en búsqueda de un sueño.

Las víctimas fueron identificados como José Gregorio Flórez Salcedo y Angie Madelaine Gutiérrez Aguilar.

Ambos llegaron a Cartagena en el año 2018 procedente de Venezuela; pero tras varios años en Colombia decidieron migrar a Estados Unidos porque «querían un buen porvenir para su hogar».

«José en Maracaibo era un amante del timbal. Su pasión era la música, en especial la salsa, pero al llegar a Colombia las cosas cambiaron y tuvo que trabajar duro» , dijo uno de sus familiares de acuerdo a lo reseñado por el diario colombiano El Universal.

Asimismo, su familiar acotó que al llegar a Colombia Flórez Salcedo barría terrazas de casas a cambio de monedas. También fue vigilante, albañil y por último mototaxista. «Así logró comprar sus cositas y tener su apartamento en Los Campanos», añadió.

EL PELIGROSO RÍO BRAVO José y Angie salieron de la Terminal de Transportes de Cartagena el 18 de mayo hacia las fronteras con Panamá.

«De Panamá llegaron a Honduras y de allí a México. Iban con un grupo de personas de diferentes lugares; pasaron selvas, caminaron mucho hasta llegar al norte de México. Los ayudaban los llamados ‘coyotes'», comentó el familiar.

Al llegar al Río Bravo ocurrió la tragedia. «Eran las 7:30 p.m. del 24 de junio cuando llegaron al río. Iban con otros grupos y de tres en tres iban pasando el afluente. Ese río es largo, pero poco ancho; sin embargo, tiene una fuerte corriente y también se forman remolinos», agregó la pariente.

Foto: El Universal Sin embargo, contó que cuando fue el turno de la pareja venezolana abrieron las compuertas de una represa cercana y el río se creció. Por lo que Angie resbaló cruzando unas piedras y fue arrastrada por la corriente. José al darse cuenta fue a salvarla; pero también desapareció en el agua.

«Desde ese día los estábamos buscando, pensábamos que las autoridades los tenían detenidos; pero el 16 de julio nos llamaron unos ‘coyotes’ a decirnos que estaban muertos. Mi hermano intentó salvar a su mujer y el agua se los llevó», expresó.

El cuerpo de José fue hallado en la población Piedras Negras de México y fue trasladado a una morgue. Según la familia, cobran dos mil dólares para repatriarlo. El cadáver de Angie sigue desaparecido.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NIÑA VENEZOLANA QUEDÓ HUÉRFANA TRAS ACCIDENTE EN NICARAGUA: FAMILIA PIDE AYUDA PARA REPATRIARLA «Llamamos a la Embajada y no contestan, nadie nos ayuda y no tenemos ese dinero. Queremos que se pongan la mano en el corazón, él no merece estar en una fosa común», sostuvo el familiar, que no fue identificado.

