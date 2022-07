Pareja que salió de Cartagena a Estados Unidos murió ahogada

Entornointeligente.com /

José Gregorio Flórez y Angie Gutiérrez Aguilar fue la pareja de venezolanos que salió de Cartagena con el sueño de llegar a los Estados Unidos, haciendo tránsito por México para cruzar la frontera por el mar y murieron en el intento.

Greilys Flórez, hermana de José Gregorio, contó que el objetivo que tenía planteado su ser querido y su cuñada no se cumplió porque murieron ahogados.

«Mi hermano salió de Cartagena el 18 de mayo a Bogotá, después llegó a Panamá y Honduras , pasó la Selva de Darién y siempre estuvimos en contacto, me dijo el 24 de junio que ya iba a cruzar a Estados Unidos pero de un día para otro no me habló, nosotros pensábamos que estaba preso en migración», contó Flórez.

Sostuvo que al contactar a uno de los coyotes, encargado de ayudar a su hermano con la meta de pisar suelo americano, este le informó que José Gregorio Flórez había muerto junto a su pareja, cuando intentaron pasar por las aguas del Río Bravo en México.

«Nosotros contactamos al coyote porque él le dejó el número a mi otro hermano, quien también quería irse a Estados Unidos, nosotros lo llamamos y este dijo que José Gregorio se había ahogado, dijo que la esposa se resbalo y al momento de lanzarse a salvarla se los llevó la corriente», detalló Greilys Flórez.

Indicó que » el río Bravo, que está en México, es bajito y las 7:00 a.m. abren las compuertas, entonces el paso a las 7:30 a.m., por eso la corriente de agua se los llevó, solo encontraron el cuerpo de mi hermano en Piedras Negras. Él está en México porque no tenemos dinero para traerlo, nos están cobrando dos mil dólares y no tenemos dinero».

El cuerpo de Angie Gutiérrez Aguilar permanece desaparecido, los familiares piden que intensifiquen su busca y ayuden a repatriar los cuerpos.

