Pareja de Samahara Lobatón dedica tierno mensaje a su hija recién nacida

La hija de Melissa Klug Samahara Lobatón se convirtió en madre por primera vez el pasado jueves 15 de octubre, así lo confirmó a través de Instagram, donde colocó imágenes de la visita de su familia a la clínica.

Youna , el padre de la bebé y pareja de la joven influencer, le dedicó un emotivo mensaje a Xianna en la mencionada red social. Para él, llevar en sus brazos a su hija hizo que descubra el amor verdadero.

“No entendía el verdadero amor hasta que llegaste tú, he visto esta frase miles de veces de todos los padres al conocer a su hijo, pensé que solo eran palabras bonitas por la llegada del bebé, pero hoy siento esta frase en cada letra”, expresó el barbero.

View this post on Instagram “NO ENTENDIA EL VERDADERO AMOR HASTA QUE LLEGASTE TU” he visto esta frase miles de veces de todos los padres al conocer a su hijo, pense que solo eran palabras bonitas por la llegada del bebe Pero hoy! Siento esta frase en cada letra, es impresionante el amor que sientes al ver a tu hijo y doy fe que en realidad nadie sabe lo que es amor hasta la llegada de un hijo TE AMO XIANNA Y TE AMARE HASTA EL FIN DE MIS DIAS MI REINA PRECIOSA!!!

A post shared by Youna 🐵✨ (@flockogram) on Oct 16, 2020 at 9:08am PDT

En la imagen se observa a Youna echado sobre una camilla mientras carga en sus brazos a la recién nacida. “Es impresionante el amor que sientes al ver a tu hijo y doy fe que en realidad nadie sabe lo que es amor hasta la llegada de un hijo”, agregó.

“Te amo Xianna y te amaré hasta el fin de mis días, mi reina preciosa”, finaliza el mensaje del joven padre. Por su parte, Samahara Lobatón escribió: “Bienvenida, mi amor”.

Melissa Klug también se sumó a los mensajes dedicados a su nieta. “Me explota el corazón de felicidad. Bienvenida mi bebé Xianna, te amamos princesa”, señaló la empresaria en sus historias de Instagram.

