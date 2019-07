Paredes es triple medallista mundial

Entornointeligente.com /

El mexicano Jonathan Paredes se apoderó de la presea de bronce en el torneo de clavados de altura de los Campeonatos Mundiales de Natación FINA 2019, y de esta manera se convirtió en triple medallista del orbe.

En la justa desde la plataforma de 27 metros, Paredes logró 430.15 puntos para finalizar en el tercer puesto, en tanto que el oro quedó, de manera magistral, en manos del británico Gary Hunt , con 442.20, y la plata fue para el estadounidense Steve LoBue , con 433.65 unidades.

De esta manera, Paredes obtiene ya tres medallas en las citas mundiales, luego del bronce en Barcelona 2013 y la plata en Kazán 2015.

En la edición 2019 fueron 22 los participantes, de los cuales sólo 12 avanzaron a la disputa de medallas. El colombiano y considerado como uno de los precursores de los clavados de altura, Orlando Duque, quedó en el sitio 10 y en la Final ocupó la plaza nueve, con 355.20.

Hunt se hizo del oro de manera sencilla con la ejecución de tres saltos mortales con cuatro giros en la posición libre, el favorito del inglés, y el mexicano ejecutó tres saltos mortales con tres giros, pero a pesar de hacerlo bien no alcanzó para la plata.

“Estoy feliz por este resultado. En 2013 obtuve mi primera medalla, en 2015 mi segunda y en Budapest 2017 no pude llegar a la Final. Es agradable estar de regreso con una presea”, destacó el clavadista.

Refirió que para competir en unos Mundiales se requiere de alta concentración, ya que no se puede fallar como sucede en las etapas de la Serie Mundial, en donde se puede recuperar, “pero aquí no, se debe competir sabiendo que no habrá una segunda oportunidad”.

En tanto, los también mexicanos Sergio Guzmán, con 328.45 puntos, y Diego Rivero , con 219.65, se quedaron en la segunda ronda de eliminación.

