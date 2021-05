“Pareciera que los güeritos no sufrimos discriminación, pero yo la he padecido”: Juan Manuel Bernal

Entornointeligente.com / El actor mexicano Juan Manuel Bernal , quien ha enamorado al público con sus actuaciones, sorprendió con sus declaraciones en las que menciona haber sufrido discriminación en distintos momentos de su carrera:

“Pareciera que los güeritos no sufrimos de discriminación, pero yo creo que se trata de un tema de educación, la discriminación está en todos lados y en todos los niveles yo creo que es muy bueno que se hable sobre el tema y tomar conciencia”, mencionó el actor en entrevista con Crónica Escenario .

“La verdad yo lo he sufrido, lo viví. No creo que sea a un sector de mexicanos sino a todos. Lo más fuerte ha sido que me rechacen porque no doy el tipo de mexicano por ser güero, y eso es desde que empecé”, afirmó.

El hecho de ser actor de tele también significó un obstáculo para el acto: “También me criticaban mucho por hacer tele, siento que tenemos muchos prejuicios en este país, demasiada discriminación, y la verdad son cosas muy pendejas”, enfatizó.

“Yo seguiré con lo que más me gusta hacer qué es esto de la actuación y para aquellos que me cierren una puerta pues está bien, yo buscaré otras tres”, añadió.

Una de las cosas que ayudaron al actor en la pandemia fue el tema de salud, donde se dio cuenta que tenía que hacer para preocuparse por él: “Yo la verdad es que esto del regreso lo padecí fue como ‘¡no, no quiero regresar!’ (bromeó). Yo creo que después de tantos años de no parar, yo llevaba más de 30 años sin parar, a mí me hizo bien. Cambió mi forma de ver las cosas, ahora entiendo que lo más importante es mi salud”, afirmó.

Sobre una de las últimas grandes producciones del actor como la serie Monarca adelantó que “ya está cancelada, nosotros ya estamos en otros proyectos, ellos lo que querían es que ni dijéramos nada y que la gente lo olvidara”, mencionó.

“A nosotros nos parecía una falta de respeto al público y fue por eso que decidimos decir que se cancelaba, veo difícil que se haga de nuevo porque como te mencionaba todos tenemos proyectos”, añadió.

También habló sobre la posibilidad de vacunarse: “Yo ya me inscribí para la vacuna, ya tengo más de 50 y para los que tienen la oportunidad de ir a vacunarse a otro país pues que lo hagan así dejan más vacunas para el país (bromeó)”, comentó.

“Yo de momento estoy trabajando por lo que no me planteo salir del país para vacunarme y aparte confío en que las vacunas que adquirió el país son muy buenas”, finalizó.

