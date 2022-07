PARECE MENTIRA | Por: Eladio Muchacho Unda

Entornointeligente.com /

Me parece mentira que Elvins haya pasado de este lado al otro lado de la vida tan intempestivamente. El martes pasado en la mañana conversamos largo por teléfono. Me dijo que se sentía mejor, que estaba caminando alrededor de dos kilómetros, bajaba y subía de su casa al domo bolivariano; que pronto se incorporaría al trabajo por el rescate del Ateneo y a participar activamente en sus eventos. Hablamos del primer año de «Sentido de Historia», me dijo que estaba preparando un número aniversario para principios de septiembre. Le felicité por su constancia y responsabilidad con la comunidad que se había creado en torno a «Sentido de Historia». Empezamos a soñar con nuevos proyectos en el área deportiva y cultural. La próxima semana vendría a mi oficina para afinar las ideas de la conversa telefónica del pasado martes. Me parece mentira que ya Elvins no esté de este lado de la vida.

Excelente exalumno salesiano , lleno del Espíritu de Don Bosco, preparaba a finales de abril los escritos para celebrar el mes de nuestra Virgencita Salesiana, María Auxiliadora. Seguramente Ella fue la encargada de recibirlo en ese lado de la vida donde Ella reina. El tema de la historia del Colegio Salesiano fue objeto de su inquietud por ser el Colegio Salesiano «Santo Tomás de Aquino» una de las instituciones fundamentales de Valera.

El deporte fue otra de sus pasiones. Hoy estaremos esperando su crónica de la Vuelta a Venezuela. En la conversa del pasado martes me dijo que tenía una idea para la cobertura del mundial, y que estaba conversando con Eduardo Villamizar en San Cristóbal para la cobertura de la Vuelta al Táchira en Enero 2023.

Elvins, ese paso que diste hoy al pasar de este al otro lado de la vida, Leonardo Boff lo califica de «alquímico» y al respecto dice:

«Caeremos, así lo creo, en los brazos de un Dios-Padre-y-Madre, de infinita misericordia para quien la necesita por causa de sus maldades, y en un abrazo amoroso eterno para los que se orientaron por el bien y por el amor…». Para Vos, Elvins, será un abrazo amoroso por el bien y por el amor, por todo lo que hiciste.

Para la familia de Elvins mi sentida condolencia, para nuestra gente de Diario de Los Andes, eso, que no sé cómo llamarlo, que nos une en el dolor y la tristeza.

Gracias Elvins.

Desde Valera, tu Valera bicentenaria.

Julio 28, 2022

. Tags: DLA Elvins Humberto González Homenaje Trujillo Siguiente Rosalía publica la esperada «Despechá» Publicidad Opinión

LINK ORIGINAL: Diario de Los Andes

Entornointeligente.com