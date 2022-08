Paravisini calificó de atropello fallo a favor de ConocoPhillies

Entornointeligente.com /

CARACAS.- Un juez de Estados Unidos ejecutó este lunes un «laudo arbitral» de hasta 8,7 billones de dólares a favor de la transnacional ConocoPhillies, en este sentido, el ingeniero, especialista en políticas públicas energéticas, David Paravisini , explicó el rechazo de Venezuela contra la decisión.

«Llevar a un juicio a algo que está en un arbitraje que son sistemas distintos, el arbitraje se acuerda previamente, se decide, eso no ha terminado, Venezuela ganó una primera parte, hay un proceso que no ha terminado y ha estado suspendido porque uno murió, otro renunció, entonces, son varias cosas irregulares, en una demanda que no tiene ni sentido» , expresó en una entrevista concedida al programa Al Instante de Unión Radio.

«Es un atropello brutal de un Estado imperialista contra el Estado venezolano».

El profesor universitario, acotó que no es algo solo con Venezuela, también lo están haciendo con China, Rusia y Cuba.

Asimismo, conversó sobre la complicidad de países europeos, «se esperó una posición digna pero paso todo lo contrario, todos nos cayeron encima».

Además, informó que la discusión comienza en lo que para ellos se consideraba expropiación, «obviamente no es, porque se sentaron en la mesa a negociar la migración del modelo de asociaciones estratégicas que se mantuvieron con Pdvsa a empresas mixtas que es el modelo actual y en el que aceptaron la mayoría de los socios trasnacionales».

Paravisini , considera que todo esto «tiene que ver con la sobrevivencia misma de un modelo económico que no tiene perspectiva y que ahora desesperadamente están tratando de imponerlo».

Oriana Martínez / Unión Radio

LINK ORIGINAL: Union Radio

