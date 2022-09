Paraíso perdido

Entornointeligente.com /

Há coisas de pasmar neste mundo. Uma delas, das maiores delas, são as moai e as ahu de Rano Raraku. São gigantes, chegam a ter mais de 20 metros de altura, mais do que um prédio de cinco andares, e a mais pesada de todas atinge as 270 toneladas. Encontram-se no pedaço de terra mais remoto do mundo, longe de tudo, a distâncias astronómicas: a 3700 quilómetros a Oeste da costa do Chile, a 2000 quilómetros a Leste das ilhas de Pitcairn, na Polinésia. Há milhares de anos, houve seres humanos que percorreram essa distância, a bordo de pirogas mais que frágeis, sem bússolas, nem instrumentos de navegação, indo parar ali, no meio do nada, o zero absoluto num oceano imenso. Sabermos isso é coisa que ainda hoje desafia a razão e o entendimento. O que mais nos inquieta, e ao mesmo tempo fascina, é alcançar o motivo, o propósito que animou os protagonistas de tal epopeia, o que os terá feito aventurarem-se assim, mar adentro, sem a mínima certeza de que, por mais que navegassem, iriam encontrar terra firme (e que nessa terra viveriam melhor do que no lugar de onde partiram).

Muitos séculos depois, outros chegaram lá, comandados por um holandês, Jacob Roggreven, que aportou a 5 de Abril de 1722. Por ser dia de Páscoa, assim baptizaram aquela ilha perdida, pontuada por três crateras vulcânicas: Rano Raraku, a maior de todas, com 550 metros de diâmetro, em redor da qual existem 397 estátuas de pedra de tamanhos variáveis; Poike, o vulcão mais antigo, que teve uma erupção há 600 mil anos (ou talvez mesmo há três milhões de anos); e Terevaka, a cratera mais jovem, que há 200 mil anos libertou as lavas que agora cobrem 95% da superfície da ilha. Esta tem 170 quilómetros quadrados, uma altitude de 509 metros, modesta para os padrões da Polinésia, com uma topografia suave, sem grandes vales e declives, coisas que acabariam por marcar tragicamente o destino da Ilha de Páscoa e dos seus habitantes, como refere Jared Diamond num dos seus livros mais extraordinários, Colapso. Ascensão e Queda das Sociedades Humanas (Gradiva, 2008), cuja leitura, por razões tristemente óbvias, muito se recomenda nos nossos dias.

Ainda hoje não sabemos ao certo como é que a população da Ilha da Páscoa, que não tinha gruas, nem rodas, nem máquinas ou instrumentos de metal, nem animais de tiro e de carga, foi capaz de erguer e transportar estátuas daquela dimensão e grandeza. O que não se compreende, acima de tudo, é que pulsão os terá levado a construírem tantas estátuas num local inóspito e desolado, com vegetação rasteira, sem quaisquer árvores. Até hoje, estão registados 887 monólitos, de dimensões e pesos variáveis, representando torsos masculinos sem pernas e com longas orelhas.

Outro mistério: até há algumas décadas, todas as estátuas encontravam-se caídas no solo, tendo muitas delas sido derrubadas deliberadamente para que se partissem pelo pescoço. O que hoje os turistas vêem na Ilha da Páscoa (ou Rapa Nui, se preferirem) não é aquilo que os navegantes e os exploradores europeus encontraram nos séculos XVIII e seguintes. Só recentemente, e com grande esforço, foram reerguidos aqueles monstros – as moai -, feitos esmagadoramente de cinzas ou tufo vulcânicos da cratera de Rano Raraku, bem como as colossais plataformas de pedra – as ahu – em que as bizarras estátuas assentavam. Quer dizer, há, pelo menos, três grandes enigmas naquela ilha do Pacífico: primeiro, saber como e porquê houve seres humanos que foram até lá e se fixaram num local tão remoto, longe de tudo; depois, saber como e porquê ergueram aquelas estátuas e estruturas de pedra; por último, porque as derrubaram com tanto afã e empenho, até mesmo violência.

© Vítor Higgs / DN

Em face de tantos e tão fabulosos mistérios, não admira que logo tenham surgido teorias fabulosas para os deslindar. A mais célebre de todas foi avançada pelo explorador e etnógrafo Thor Heyerdahl, famoso pela Expedição Kon-Tiki , de 1947, na qual atravessou o oceano numa réplica de um barco antigo, da costa do Peru até à Polinésia francesa, para demonstrar que a colonização dos arquipélagos do Pacífico fora feita por povos vindos das Américas. Foi uma aventura audaciosa, de grande coragem e risco (tanto maiores porque Heyerdahl, que na infância quase se afogara duas vezes, tinha um medo terrível das águas!), e que apaixonou o mundo: o livro que publicou sobre a expedição converteu-se num best seller internacional, traduzido em 70 línguas, português incluído, o documentário da epopeia arrecadou um Óscar, mas a maioria dos antropólogos e dos cientistas da actualidade não perfilha a sua tese sobre a origem americana dos polinésios, ainda que, reconheça-se, todos os anos surjam novos estudos, análises linguísticas ou de ADN, que ora destroem as ideias de Heyerdahl, ora concluem que, afinal, existem alguns indícios da presença dos índios sul-americanos nos areais da Polinésia.

Como tantas vezes sucede aos cientistas que alcançam o estrelato, o problema de Heyerdahl foi ter-se entusiasmado em excesso com a fama da sua façanha: em 1955, tentou replicá-la, liderando uma expedição à Ilha da Páscoa, no termo da qual sustentou a tese de que ela teria sido colonizada por um povo semi-lendário, os Hanau eepe (» Orelhas Compridas «), vindos da América do Sul. Não contente com isso, dedicou-se mais tarde a mostrar, através das Expedições Ra I e Ra II , que os egípcios tinham atravessado o Atlântico e descoberto a América do Sul, o que explicaria a semelhança entre as pirâmides dos faraós e as dos maias ou dos aztecas… Às tantas, a coisa converteu-se numa empresa de cruzeiros e, em 1977, com a Expedição Tigris , Heyerdahl avançou a ideia de que os povos da Mesopotâmia tinham colonizado a Índia; e até morrer, em 2002, ainda defendeu que os nórdicos tinham chegado ao Azerbaijão, que as Maldivas tinham sido colonizadas por cingaleses, entre muitas outras teses, todas fantásticas.

Hoje podermos olhar com um sorriso complacente e irónico este frenesi náutico do norueguês, que em toda a parte buscava conexões e ligações ocultas entre vários povos de várias épocas, explicando o desenvolvimento cultural através do chamado Modelo «difusionista». No entanto, se o valor científico das teses de Thor Heyerdahl é mais do que questionável, foi enorme o contributo cívico que deu para forjar, no pós-guerra, uma noção humanista de «cidadania planetária» (presente também, por exemplo, na célebre exposição » The Family of Man » que Edward Steichen organizou em 1953), que viria a revelar-se essencial para sedimentar o papel da ONU, para a consciencialização das desventuras do «Terceiro Mundo» (expressão lançada em 1952 nas páginas do Le Monde pelo economista e demógrafo Alfred Sauvy) e para as primeiras preocupações com o ambiente do planeta (o seminal livro de Rachel Carson, Silent Spring / Primavera Silenciosa , foi publicado em 1962 e, dez anos depois, reunia-se a Conferência de Estocolmo , cujo 50.º aniversário foi evocado há dias no Instituto de Ciências Socais da Universidade de Lisboa – obrigado, Luísa Schmidt!).

Se Thor Heyerdahl ainda se mantinha, apesar de tudo, nos limites da ciência, outros procuraram explicar as estátuas da Ilha da Páscoa através da mirabolante tese de que elas seriam obra de astronautas extraterrestres. O maior arauto desta patranha foi o suíço Erich von Däniken, um gerente de hotel em Davos, perseguido e condenado desde jovem por furtos, fraudes e burlas (uma das suas obras mais conhecidas foi, aliás, escrita na prisão…), que ganhou fama planetária pelo seu livro Eram os Deuses Astronautas? , saído em 1968 e adaptado ao cinema, o qual, naturalmente, calou fundo no saudoso espírito dos anos 60 e 70, muito dado às coisas do oculto e do fantástico. Talvez mais interessante do que os livros que escreveu seria o modo habilidoso e muito manhoso com que, durante décadas, Von Däniken tentou defender-se do vendaval de críticas e acusações que devastaram por completo as suas inenarráveis, mas muito lucrativas, teses conspirativas, muitas das quais com laivos supremacistas e racistas, e por isso ainda hoje em voga em certos meios da direita extrema.

A realidade, porém, é mais prosaica do que julgavam Heyerdahl e Von Däniken, mas nem por isso menos deslumbrante. A crer no que nos conta Jared Diamond, há provas e mais do que provas de que a colonização da Ilha da Páscoa foi a última etapa da expansão polinésia começada no ano 1200 antes de Cristo, a qual, através dos Arquipélagos da Indonésia, levou povos continentais da Ásia até à Austrália e à Nova Guiné. O processo foi lento, lentíssimo, e, apesar de não ser uma tese unânime, estima-se que só 2400 anos depois, ou seja, por volta do século XIII, é que colonos vindos provavelmente de Mangareva, Pitcairn e Henderson, chegaram à Ilha de Rapa Nui, mais tarde chamada da Páscoa.

Ao contrário do que se julgou durante muitos anos, não se tratou de uma descoberta acidental, mas de uma empresa meticulosamente planeada em busca de novas terras, capazes de darem provento e sustento a uma população em expansão. As ilhas Cook e as Marquesas terão sido achadas por volta do ano 600 ou 800 d.C., mas os polinésios fizeram uma longa pausa de várias centenas de anos até terem embarcações capazes de transportar seres humanos e várias espécies de animais e plantas – porcos, cães e galinhas, bananeiras – pelo mar fora, rumo ao desconhecido. Um imenso desconhecido, sem dúvida, mas não tanto como supomos: olhando para a ilha, com apenas 14 quilómetros de largura, parece uma sorte tremenda que alguém a tenha encontrado; na realidade, os polinésios guiavam-se pelas aves, que voam num raio de 150 quilómetros a partir da terra firme, pelo que a Ilha da Páscoa, para efeitos de localização, tem 300 e não apenas 14 quilómetros de diâmetro. Isso em nada diminui a grandeza do feito descobridor, mas, sem dúvida, contribui para que retiremos de vez do domínio do mítico e do lendário.

Também a erecção das estátuas tem uma explicação concreta, quase se diria simples. As ahu , as plataformas de pedra onde se levantavam as estátuas, têm claras semelhanças com as marae , usadas na Polinésia como santuários onde eram erigidos templos. Assim, é mais do que credível a tese de que os ilhéus mais não fizeram do que usar o modelo e a técnica construtiva que os seus antepassados praticavam, apenas com uma diferença: nas marae da Polinésia edificavam-se templos, nas ahu da Ilha da Páscoa ergueram-se estátuas.

A construção destas era feita na cratera de Rano Raraku, onde foram descobertas centenas de picaretas de pedra e outros utensílios, e, quanto ao transporte, tudo indicia que se realizava através de, digamos assim, um sistema de carris em madeira que aproveitava o declive do terreno, técnica também usada em muitas partes da Polinésia e, aliás, em vários pontos do mundo: de Stonehenge às pirâmides do Egipto, passando por Teotihuacán ou pelos edifícios dos incas ou dos olmecas, deslocaram-se através desse sistema pedras tão ou mais pesadas do que as da Ilha da Páscoa. O levantamento das estátuas, por sua vez, seguiu outra técnica precisa e elaborada, na qual os pesados monólitos eram levados por uma rampa de pedras e depois içados com o auxílio de cordas e de troncos de madeira, existindo outra subtileza: as estátuas eram esculpidas de forma a que o seu centro de gravidade e a inclinação da cabeça – 87 graus em relação à base, ao invés de uma perpendicular perfeita, de 90 graus – permitissem que fossem erguidas de um modo estável e seguro. Uma operação desta envergadura envolvia muita gente, desde os escultores e cinzeladores aos transportadores e operários, e uma análise recente concluiu que esta obsessão estatuária, que durou cerca de 300 anos (há quem fale no dobro, de 1100 a 1680), consumiu cerca de 25% dos recursos alimentares da ilha.

Estranhamos as estátuas de Rapa Nui, a ponto de as tomarmos por obra de deuses ou extraterrestres, devido a um pecado grave, mas frequente – o anacronismo -, que nos leva a julgarmos que, quando as estátuas foram erguidas, há quatro ou cinco séculos, a paisagem da ilha era igual ao que é hoje, completamente despojada de árvores e de animais de grande porte, coberta apenas por uma vegetação improdutiva e rasteira. Nessas condições, seria de facto assombroso que um punhado de homens, sem cordas nem troncos de árvores, conseguissem transportar e depois erguer aqueles prodígios vulcânicos.

Simplesmente – e é este o ponto crucial da história -, a Ilha da Páscoa que os polinésios encontraram, nos séculos XII ou XIII, era uma floresta subtropical densamente povoada, onde existam palmeiras com o dobro do tamanho da Jubae chilensis , actualmente a maior palmeira do mundo. Era o paraíso na Terra, com 25 espécies de aves nidificantes, pelo menos, muita abundância de focas e golfinhos-comuns, de peixes, crustáceos, tartarugas marinhas, talvez até lagartos. Os polinésios levaram consigo galinhas e, sem o saberem, ninhadas de ratos que se reproduziram aos milhares e passaram a fazer também parte da alimentação humana.

A Ilha da Páscoa, ali onde a vemos, é um dos maiores exemplos, porventura o maior, do efeito devastador e suicidário que os humanos podem ter sobre um ecossistema. As árvores, outrora frondosas, numerosíssimas, foram sendo dizimadas uma a uma, até à extinção completa, e a caça desmesurada de espécies que desconheciam o perigo, aliada à depredação provocada pelos ratos, implicaram o desaparecimento das aves marinhas. A floresta era tão abundante que a tiveram por inesgotável e, com bárbara voracidade, usaram-se toneladas e toneladas de madeira em piras funerárias, na construção de casas, nos carris que transportavam as centenas de estátuas que honravam os poderosos. Com o tempo, porém, a ausência de árvores fez diminuir as chuvas e a renovação dos solos, levou a que os habitantes perdessem a sua fonte de combustível, essencial para cozinharem e para se protegerem do frio. Geraram-se, então, sangrentas disputas pelo que restava dos arbustos lenhosos e os frutos da palmeira, os jambos vermelhos e todos os demais frutos selvagens desapareceram da dieta dos ilhéus, aos quais só restaram duas alternativas: os ratos ou o canibalismo. Não por acaso, Rapa Nui é a única ilha polinésia em que, nas lixeiras acumuladas ao longo de séculos, o número de ossos de rato encontrados pelos arqueólogos supera o das espinhas de peixe. Praticado em larga escala, o canibalismo daria lugar ao insulto mais ofensivo que se poderia lançar a um inimigo – «Tenho a carne da minha mãe presa nos meus dentes» – e, segundo os cientistas, é impressionante a concentração de ossos humanos nas antigas lixeiras da Ilha da Páscoa.

A falta de árvores teve outro efeito catastrófico, privando os indígenas da madeira essencial ao fabrico das embarcações para a pesca em alto mar ou para o contacto com outros povos. No meio do caos e da miséria, os ilhéus de Rapa Nui não tiveram a escapatória dos seus antepassados, centenas ou milhares de anos atrás: sem árvores e sem barcos, ficaram sequestrados durante séculos numa ilha que foi calvário. Talvez o seu nome pascal não seja tão impróprio quanto isso.

O poder dos chefes e dos sacerdotes, que assentava na sua relação com o divino e na promessa de abundância, entrou em colapso e, por volta de 1680, os chefes militares, os matatoa , depuseram os antigos senhores, abrindo um período de guerra civil em que as estátuas foram sendo derrubadas uma a uma, justamente para assinalar o violento desaparecimento da velha ordem; em seu lugar, os matatoa instituíram um novo culto religioso, baseado no deus criador Makemake. Quando os primeiros europeus chegaram, em finais do século XVIII, a ilha estava como hoje se encontra, inteiramente desprovida de árvores, uma paisagem desoladora, com uma população reduzida e esfaimada. Mas, sintomaticamente, aquilo que os nativos mais cobiçaram nos navios estrangeiros não eram os alimentos suculentos ou as contas brilhantes de vidro, mas a madeira, a preciosa madeira com que outrora se faziam o fogo e as canoas.

Os ilhéus que restaram seriam chacinados pela varíola ou raptados para irem trabalhar como escravos, com destaque para a abominável captura de 1862-1863, quando 24 navios peruanos aprisionaram cerca de 1500 pessoas, cerca de metade da população sobrevivente de Rapa Nui. Na década de 1870, os comerciantes ocidentais introduziram ovinos e reclamaram a propriedade da terra, em 1888 o Chile anexou a ilha, enquanto a presença de ovelhas, cabras e cavalos acentuava ainda mais a erosão do solo e exterminava os restos de vegetação autóctone. Só em 1966 seria concedida aos ilhéus a cidadania chilena.

Ainda hoje há quem duvide que uma devastação de tal magnitude possa ter sido apenas produto da acção humana, havendo quem fale nos efeitos do El Niño , entre outras explicações, pois o modo suicidário como os ilhéus aniquilaram um paraíso terrestre e destruíram o seu próprio modo de vida é algo que desafia a razão e o entendimento. Para o facto de terem lá chegado de piroga, percorrendo distâncias inauditas, e para terem erguido aqueles maciços de pedra, há teses e explicações, umas mais plausíveis do que outras. Já para o abate das árvores, feito de forma tão brutal e tão sistemática, não há justificação alguma.

Existe, contudo, um álibi, uma desculpa: os ilhéus desconheciam que, por circunstâncias variadas, o ecossistema de Rapa Nui era muito mais frágil do que o das ilhas da Polinésia. Assim, limitaram-se a fazer o que os seus antepassados faziam nas terras de origem, que abatiam árvores à farta porque sabiam que elas rapidamente voltariam a crescer. Ali, foi diferente, os solos eram mais pobres, mais expostos à erosão, a ilha não tinha montanhas que gerassem chuvas e protegessem dos ventos. Ao fim de 300 anos tudo ficou reduzido a um deserto, coberto de estátuas tombadas.

Jared Diamond interroga-se sobre o que terá pensado o ilhéu quando abatia a última árvore da ilha da Páscoa. Provavelmente, nada. Provavelmente, terá julgado que iriam nascer outras árvores, ou que ainda restariam algumas noutro qualquer ponto da ilha. Possivelmente, acreditou que nada daquilo se devera à acção humana, mas a um desfavor cruel dos céus. Talvez tenha confiado que, a breve trecho, uma invenção fabulosa ou uma nova tecnologia os iria salvar a todos do abismo iminente. Acabou a comer ratos e a devorar outros ilhéus como ele, ao frio e à fome, no absoluto caos. Nessa tragédia, teve, apesar de tudo, a atenuante da ignorância, a escusa do desconhecimento. Nós, nem isso.

Historiador.

Escreve de acordo ​​​​​​​com a antiga ortografia.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com