Paraquedistas ficam feridos após queda em Copacabana e Ipanema; VÍDEO Um dos casos aconteceu na Rua Raul Pompeia, em Copacabana, e o outro na Rua Antônio Parreiras, em Ipanema. Bombeiros foram acionados para as duas ocorrências. Um terceiro paraquedista também foi filmado quando desceu na Rua Francisco Sá, em Copacabana, mas não se feriu. Por Alice Portes, TV Globo

06/09/2022 16h22 Atualizado 06/09/2022

Câmera de segurança flagra queda de paraquedista em Copacabana, Zona Sul do Rio

Dois homens ficaram feridos após cair de paraquedas, na tarde desta terça-feira (6), em Copacabana e Ipanema, na Zona Sul do Rio. O Corpo de Bombeiros confirmou que foi acionado para as duas ocorrências.

De acordo com o Comando Militar do Leste, os dois homens são militares que estavam realizando um treinamento para o desfile de 7 de setembro nesta quarta. Um outro paraquedista militar também foi filmado quando desceu na Rua Francisco Sá, em Copacabana. Ele não teve ferimentos.

Bombeiros e policiais militares do 19° BPM (Copacabana) foram chamados para confirmar a informação de que um paraquedista teria saído da rota do seu voo e caído em uma árvore, na Raul Pompeia, em Copacabana.

Os militares encontraram no local um homem ferido caído ao solo. A área foi isolada pelos policiais. Os bombeiros foram chamados para o acidente em Copacabana às 15h25, de acordo com o comando da unidade. Pouco depois, às 16h, os bombeiros foram chamados para outro acidente em Ipanema.

Em nota, o Comando Militar do Leste informou que, «alguns militares pousaram fora do local previsto por conta de rajadas de vento» (leia íntegra da nota abaixo).

Paraquedista é flagrado descendo em uma rua movimentada da Zona Sul do Rio

Vítimas

O paraquedista que caiu em Copacabana é Izaquiel Luiz , de 35 anos. Ele foi levado para o Hospital Miguel Couto, no Leblon. Segundo a direção do hospital, ele apresenta quadro de saúde estável.

Na Rua Antônio Parreiras, em Ipanema os bombeiros encontraram o suboficial da Aeronáutica, Roberto Pereira , de 40 anos. Ele caiu no telhado de um imóvel do bairro.

Os bombeiros informaram que o paraquedista Pereira recusou o atendimento e embarcou em uma ambulância do Exército. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

Além dos dois feridos, outro paraquedista militar, que não teve a identidade revelada, também acabou descendo fora do local indicado. Ele foi filmado quando caiu na Rua Francisco Sá, em Copacabana. Ele não teve ferimentos.

Segundo o Centro de Operações Rio (COR), a Rua Antônio Parreiras, em Ipanema foi interditada para atuação dos Bombeiros. Equipes da CET-Rio atuaram no local. Durante o atendimento, o trânsito no local foi desviado para a Rua Piragibe Frota Aguiar.

1 de 1 Paraquedista fica ferido — Foto: Reprodução Paraquedista fica ferido — Foto: Reprodução

Íntegra da nota do Comando Militar do Leste

«A equipe de salto livre do Exército Brasileiro, os Cometas, e a equipe de salto livre da Força Aérea Brasileira, os Falcões realizaram, na tarde de hoje (06 Set), treinamento para demonstração em homenagem aos 200 anos da Independência. Alguns militares pousaram fora do local previsto por conta de rajadas de vento, evento meteorológico ocasional. A ocorrência é pontual, não existe registro histórico. Ressalta-se que as equipes são compostas por atletas de alto nível e participam de competições nacionais e internacionais com resultados expressivos».

