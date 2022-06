Paraguayos crean gel para refrigerar trajes de bioseguridad

Entornointeligente.com /

1. Innovador gel especial para refrigerar trajes de bioseguridad

Dos emprendedores, la doctora Almendra Acosta Talavera y Víctor Amín Chamorro, diseñaron esta semana un innovador producto que permite mantener refrigerados por más de tres horas los trajes de bioseguridad, para el uso de personal de blanco, odontólogos, bioquímicos, bomberos, fumigadores, entre otros.

Se trata de un gel especial que mantiene el frío entre tres y cinco horas, y es una combinación de compuestos químicos que no son tóxicos. Teniendo en cuenta sus propiedades, se descongela lentamente y absorbe la humedad dentro del traje, con una sensación de frescura y cuenta con un total de cuatro compresas de repuesto para cambiarlas.

Gel para refrigeración.jpeg Por otra parte, Acosta Talavera y Amín Chamorro también desarrollaron otros productos de la misma línea, como un chaleco refrigerado dirigido a motociclistas, ciclistas o personas que trabajan al aire libre.

Después, también fabricaron una compresa para uso individual, cuyo pedido surgió por parte de personas con constantes dolores de cabeza. La denominaron «almohadilla antiestrés», la cual se coloca en la frente por al menos 10 minutos y sirve para la relajación. Las almohadillas antiestrés mantienen el frío por 40 a 90 minutos y pueden servir por alrededor de 5 años.

«A partir de una necesidad mía de refrigerar mi traje de bioseguridad que utilizaba durante la pandemia nació la idea. Con esa idea entré a un programa de incubación de emprendimientos en la Startup LAB, que es la incubadora de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (FPUNA)», relató la doctora Acosta.

2. Ensayo con inmunoterapia logra cura para el cáncer de recto (Internacional)

Un ensayo con inmunoterapia logró la cura para 12 pacientes con cáncer de recto (colon), sin que estos hayan sido sometidos a una quimioterapia ni a cirugía. El tratamiento permite que las células inmunitarias identifiquen a las cancerosas a fin de eliminarlas.

Ensayo clínico.jpeg El estudio fue desarrollado en Estados Unidos y publicado esta semana en The New England Journal of Medicine, el cual señala que, en algunos casos, los resultados se extienden durante más de dos años, sin cirugía ni quimioterapia.

Para llegar a los resultados, los investigadores administraron dostarlimab, un anticuerpo monoclonal anti–PD-1, para ayudar a las células inmunitarias, cuyo tratamiento ya se utilizaba para controlar tumores colorrectales con metástasis, pero, si se confirma el hallazgo, también podría servir para evitar llegar a esa situación grave.

No obstante, los científicos piden prudencia, más estudios y un seguimiento prolongado para evaluar la duración de la respuesta y los efectos a largo plazo de los pacientes sometidos a la prueba.

3. Dos atletas paraguayos obtienen medallas en Bolivia

La atleta Ana Paula Argüello se destacó días pasados en el evento Gran Prix Sudamericano Mario Paz, llevado a cabo en Cochabamba, Bolivia. Tras su participación, Argüello se impuso en salto triple, con una marca de 12.55, logrando el primer lugar de esta prueba, con lo que se llevó la medalla de oro.

Además, ganó la medalla de bronce en salto largo, con una marca de 5.80 metros, según informó el Comité Olímpico Paraguayo.

Atleta Ana.jfif Mientras tanto, el joven atleta César Almirón también logró posicionar a la bandera de Paraguay , gracias a que también se quedó con la medalla de oro, en la prueba de los 200 metros que hizo con un tiempo de 20.73, con lo que estableció un nuevo récord nacional.

César Almirón.jfif Así también, Almirón se destacó en la prueba de los 100 metros llanos con un tiempo de 10.44, por encima del chileno Enzo Faulbaum, quien llegó en 10.55, y del también paraguayo Jonathan Wolk, con un tiempo de 10.63.

4. Indígenas estudian Medicina para servir a sus comunidades Varios indígenas de diferentes etnias del Paraguay se especializan en áreas de la carrera de Medicina y ejercen la profesión para prestar servicios a personas de sus comunidades. Actualmente, son seis los médicos de parcialidades que prestan servicio en dependencias del Ministerio de Salud.

atencion medica niño.jpg Foto: Pixabay Entre los profesionales está Emigdia Prisciliana Barboza Ferreira, hija de Pablo Barboza y Eunice Ferreira. Ella es oriunda de Bahía Negra, Puerto Esperanza; tiene 34 años de edad y pertenece a la comunidad indígena Yshir Chamacoco. Emigdia obtuvo una beca universitaria para estudiar en la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba a los 19 años, y es residente del tercer año de Medicina Familiar en el Hospital Distrital de Limpio.

Por otro lado está Jorge Amado Paya Barboza, oriundo de Bahía Negra, de la comunidad indígena Puerto Diana, de la etnia Yshir Chamacoco, primo de la doctora Emigdia, quien también siguió sus pasos y actualmente se desempeña como médico general en el Ministerio de Salud Pública y en el Instituto de Previsión Social (IPS), de Carmelo Peralta, en el Alto Paraguay.

Los profesionales relataron las dificultades que debieron atravesar por largos años y destacaron que con ayuda de sus familiares pudieron cumplir su sueño de obtener el anhelado título universitario y así poder ayudar a los demás indígenas del país.

5. Mujer de 71 años se recibe de abogada

A sus 71 años, doña Lina Galeano cumplió su sueño de ser una profesional y recientemente juró como abogada ante la Corte Suprema de Justicia. La mujer tiene 11 hijos y enviudó hace 20 años.

Lina Galeano.jpg De acuerdo con lo que dijo Galeano, llevar adelante la carrera no le fue nada fácil porque tuvo que costear todo su estudio universitario trabajando como modista y luego como gestora. Sin embargo, resaltó la ayuda y el apoyo que sus hijos le brindaron a lo largo del tiempo.

«Uno no tiene que entregarse y (hay que tener) mucha positividad», fue el mensaje que dejó para las personas que se sienten frustradas por no conseguir aún los logros propuestos.

