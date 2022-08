Paraguayo salvado por un rey accedió a pasaporte pese a sentencia en nuestro país

Entornointeligente.com /

El político y exministro de varias carteras del Estado en diferentes gobiernos Euclides Acevedo busca la Presidencia de la República y está seguro de que tiene chance de ganar con votos colorados , liberales y de un tercer sector a los que invita a gobernar con acuerdos programáticos.

Euclides manifestó que si Horacio Cartes , expresidente de la República y recientemente declarado » significativamente corrupto » por Estados Unidos , desaparece de la arena política no desaparecerán los problemas estructurales. «Tenemos que mirar más el bosque y no sólo el árbol».

También señaló que las designaciones que realizó el Gobierno de EE.UU. es una consecuencia de la debilidad de nuestras instituciones; «revela que están en deuda con nuestra sociedad, tiene que venir del extranjero la calificación . Por eso proponemos seguridad en primer lugar. Si las instituciones hubieran funcionado esto no hubiese pasado. Es la revelación de un Estado que no existe «.

Agregó que con esto se alteró el tablero político y aún se está expectante a lo que pueda venir. «No creo que este año nomás los americanos descubrieron lo que dicen que descubrieron, pero esto tiene arreglo y yo estoy en condiciones de recuperar nuestro honor de ser paraguayos».

La Concertación Sobre la Concertación , dijo que será más bien una interna liberal , donde el resto no tiene muchas chances, electoralmente, a pesar de ser buenos candidatos .

Acevedo se refirió también a quienes dicen que su candidatura es sólo para dividir . «Si tanto creen que voy a dividir, por qué no me hablan. Sedúzcanme «, esgrimió entre risas.

«Nadie me habló a mí de entrar a la Concertación, la oferta fue genérica, siempre fue una convocatoria a un contrato de adhesión . Vení, entrá y si no entrás sos un traidor . Lo mío no es concertación de la oposición, es nacional. La gente habla de la concertación y no sabe que es un proyecto político . Concertación es acuerdo y los acuerdos son políticos».

La seguridad, la base de su programa Explicó que la base del programa de gobierno del Movimiento Nueva República es la seguridad .

«Vamos a llenar de linces el país, de esos que te tuercen el brazo», graficó.

También se refirió al crimen organizado , «tiene mucha plata y pocos escrúpulos», aseguró.

Agregó que el crimen organizado cuenta con alta tecnología , por lo que los aparatos de seguridad deben ser renovados . También se debe generar más fuentes de trabajo porque los desempleados son los reclutados para el crimen, expresó.

LINK ORIGINAL: Abc

