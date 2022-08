Paraguayo fallece en España y se inician trámites de repatriación

Entornointeligente.com /

Los asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS), además de tener que soportar la falta de insumos y medicamentos , deben tolerar lo que implica esperar durante horas para ser atendidos de sus dolencias, por el déficit de médicos.

La falta de profesionales se da principalmente en las clínicas periféricas , que carecen además de diversas atenciones hospitalarias que solo son realizadas en el Hospital Central o Ingavi , reclaman los asegurados del IPS.

«Es lamentable (la atención) en IPS Capiatá. En urgencias hay un solo doctor para la cantidad de gente que está esperando», denunció Mariela Quiñonez.

En IPS Campo Vía de Capiatá , el déficit de médicos es una denuncia regular por parte de los pacientes.

Otro asegurado reclamó la misma situación en IPS Yrendagué , donde esperó por más de 5 horas para ser atendido. Según la denuncia, en el nosocomio no hay suficientes médicos para la demanda diaria.

Persiste falta de fármacos La carencia de medicamentos es otro problema diario en la previsional, según las denuncias de los aportantes, que deben pagar de sus bolsillos los fármacos que el IPS no tiene.

Conforme denunció un asegurado, en la previsional siquiera tienen fármacos contra la diabetes. «Una vergüenza el IPS. Le llevé a mi mamá para que le renueven su tratamiento crónico y no hay medicamentos para el azúcar. No pueden cargar igual (la receta) porque el sistema no permite cargar si no hay stock», criticó un asegurado.

En el IPS fallan hasta los ascensores Asimismo, según una denuncia que recibió ABC, los ascensores del Hospital Central del IPS se encuentran fallando constantemente, poniendo en peligro a los asegurados y familiares que utilizan el mismo por desconocimiento.

«Están todos los ascensores con problemas. Causa susto a los que suben sin saber y salen corriendo. Es una vergüenza «, denunciaron los afectados.

