Paraguayo fallece en España y se inician trámites de repatriación

Patty Gadea cumple 43 años y se la ve más enamorada que nunca de su esposo, el empresario argentino llamado Flavio , con quien luego de varios años de noviazgo se casó a finales del 2021. Y fue con su amor que la exmodelo compatriota viajó desde Buenos Aires, donde reside, hasta Venecia para celebrar su cumpleaños.

Muy agradecida La exmodelo que conquistaba al público desde las pasarelas y que también hizo tevé, se mostró feliz y agradecida al festejar una nueva vuelta al sol.

«En este nuevo renacimiento agradezco la energía de mi alma , la belleza de mi camino y mis propósitos de existencia. Agradezco el amor de mi marido Flavio y mis seres amados que me acompañan en este camino que se llama vida…», expresó emocionada Patty Gadea en sus redes sociales, donde compartió imágenes de la romántica cena que disfrutó con su esposo en Venecia para recibir sus 43 años.

«Bendigo a mis ancestros y a mis padres Carmen y Rolando que me han dado la vida «, siguió escribiendo Patty Gadea y finalmente pidió un deseo por su cumple: «Que todo lo bueno me encuentre , me siga y se quede conmigo. Gracias, gracias, gracias».

Su vida en Baires Desde hace varios años, Patty Gadea reside en Argentina. Actualmente, la recordada exmodelo vive en Exaltación de la Cruz , provincia de Buenos Aires, con su esposo Flavio y sus hijos perrunos Trinity y Neo . Y, por supuesto, siempre recibe la visita de su hijo Santino Bo.

Hace tres meses Patty Gadea compartió con sus seguidores de Instagram su felicidad por ver terminada la casa de sus sueños. «Hoy brindamos para celebrar el éxito de la culminación de este proyecto: ‘Nuestra casa soñada’ . Resultado final: estamos felices con esta Casa de Autor», había contado la exmodelo en mayo pasado.

