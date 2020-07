Paraguay, Uruguay y Argentina son los mejores ante el coronavirus, Brasil el peor

Entornointeligente.com /

Paraguay, Uruguay y Argentina fueron destacados como los países que mejor enfrentaron la pandemia del coronavirus en América Latina, mientras que Brasil resultó el que peor lo ha hecho, según un sondeo de opinión que abarca a todo el subcontinente y que reprodujo el diario The New York Times. La encuesta, realizada por la consultora Trespuntozero en diez países latinoamericanos, indica que el desempeño del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou frente a la pandemia tiene una aprobación del 77,8% en su propio país; el del paraguayo Mario Abdo, del 76,7%, y el del argentino Alberto Fernández, del 68%. El costarricense Carlos Quesada tiene una aprobación doméstica del 67,9% respecto del combate al coronavirus, el peruano Martín Vizcarra del 57,6%, el colombiano Iván Duque del 54%, el mexicano Andrés López Obrador del 52,8% y el dominicano Danilo Medina del 50,5%. Estos últimos guarismos son indicativos de que la aprobación apunta a la gestión y no es lineal respecto de la cantidad de casos, ya que en Perú o en México, entre otros países, el nivel de contagios fue y sigue siendo muy elevado. La gestión sanitaria del chileno Sebastián Piñera tiene un respaldo del 32,4% y la del ecuatoriano Lenín Moreno de solo el 14,7%. En ocho de los 10 países en los que se realizó el estudio, los consultados consideraron a Uruguay uno de los que mejor controló al coronavirus, mientras que en siete países se mencionó a Argentina. Brasil fue mencionado en todos los países como uno de los que peor gestionó la actual crisis sanitaria. La administración del presidente Jair Bolsonaro atraviesa en los hechos una fuerte crisis institucional, con enfrentamientos entre los poderes constitucionales, que en todo caso se expusieron con mayor crudeza a partir de la pandemia, que ubica al país como el segundo a nivel global en casos confirmados y en muertes por la Covid-19. Según la universidad estadounidense Johns Hpokins (JHU), Brasil rebasará hoy, o a más tardar mañana, la frontera de los 1,5 millones de contagios y 61.900 muertes. “Los países indagados tienen más claro cuál modelo no seguir, que es claramente Brasil, y menos claro hacia dónde ir”, dijo Shila Vilker, directora de la consultora Trespuntozero, con sede en Buenos Aires, según el diario neoyorkino. “Hay un vínculo entre la buena imagen de las gestiones y la pandemia, que se explica por el miedo. Algo más del 50% de los encuestados, en promedio, tiene miedo a la muerte por el coronavirus”, añadió Vilker. El diario añadió que según los comentarios en las redes sociales a medida que avanza la cuarentena y que en muchos países, como Argentina, se han tomado medidas más restrictivas para evitar que se disparen los contagios, “es dable imaginar que las actividades que planean hacer los ciudadanos una vez superada la pandemia estaría más enfocada en las salidas, encuentros grupales y participación de eventos multitudinarios”, sin embargo el sondeo de Trespuntozero deparó una sorpresa, ya que los anhelos que aparecieron en los primeros lugares son de índole más hogareña. Así, ante la consulta sobre qué actividades prevén realizar con mayor asiduidad tras la pandemia, los consultados optaron mayormente por actividades que son realizables durante esta etapa de aislamiento social, como cocinar, hacer videoconferencias o pasar tiempo con la familia, aunque en este caso puede interpretarse que se habla de familia ampliada y no solo el núcleo familiar. Según datos de JHU, Paraguay, uno de los tres países cuyos gobernantes tienen mayor apoyo por su gestión de la crisis sanitaria, contabiliza 2.303 casos positivos y 19 muertos por coronavirus; Uruguay suma 947 casos confirmados y 28 muertes y Argentina 69.941 contagios y 1.403 muertos por la Covid-19. El universo del sondeo por Trespuntozero se realizó sobre la base de encuestas a 10.000 personas distribuidas equitativamente en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia, México, Costa Rica y República Dominicana. etiquetas coronavirus pandemia Latinoamérica encuesta Argentina Paraguay Brasil Uruguay

