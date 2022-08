Entornointeligente.com /

«(Como sociedad) no se dan muchas respuestas oportunas y viables (al adicto). Hoy la respuesta para el adolescente dependiente de la droga pasa por una respuesta punitiva o una carpeta fiscal, y no una ficha clínica. No tenemos muchos espacios de tratamiento», sostuvo la profesional Graciela Barreto Castro en una entrevista en NPY.

Reconoció, en tanto, que a nivel país solo existe un espacio asistencial para el control de adicciones , como lo es el Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones (Cenptra), ubicado sobre la avenida Venezuela 1140 casi Concordia.

La experta explicó que en este espacio hay un programa de desintoxicación programada, además de existir otros espacios ambulatorios. «También hay un apoyo de la Iglesia Católica, con espacios de pastorales, de prevención y tratamiento de las adicciones; los grupos de alcohólicos y narcóticos anónimos, que también están instalados en las parroquias, y que están (repartidos) en todo el país, y que podría representar el primer socorro (para los adictos)», especificó.

Paraguay tiene un solo centro de control de adicciones para desintoxicación.

Hay grupos y centros de ayuda realizados por iglesias.

«A nivel privado hay varios centros, esta enfermedad es muy cara, necesita de profesionales todo el tiempo para la asistencia».

— NPY Oficial (@npyoficial) August 28, 2022 Barreto Castro informó, además, que la enfermedad de la adicción no implica solamente contar con un grupo, sino tener un seguimiento y la posibilidad de poseer una ficha clínica para el usuario dependiente, y que existan menos carpetas fiscales.

«(Sin programas o prevención) seguiremos metiendo en nuestras prisiones a chicos con 15 a 20 gramos de marihuana. Así no le damos posibilidades reales para un tratamiento», enfatizó la especialista.

Detalló que hay servicios privados de rehabilitación, pero recalcó son muy costosos. «(La adicción) es una enfermedad cara. Deteriora todos los ámbitos de la persona, y por eso se necesita de profesionales para cada ámbito y eso tiene su costo (alto)», comentó.

La profesional señaló que hay muchos jóvenes que están comenzando a experimentar con las drogas .

«Como padres de familia tenemos que saber exactamente a quién recurrir, cómo hacer (para identificar) si están experimentando (con la droga) o si ya están haciendo un uso problemático (de la sustancia)», señaló la especialista.

Subrayó también la importancia de que los padres fomenten una buena comunicación con sus hijos. Asimismo, la Senad habilitó la línea 172 «Llamame Rohendu» para atender casos de adicciones.

